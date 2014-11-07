Минск: молодежь на Dodge врезалась в осветительную мачту, две девушки погибли

Новости Беларуси. Трагедия произошла на улице Ванеева в Минске.

18-летний водитель не справился с управлением. Автомобиль врезался в осветительную мачту.

Пресс-служба Следственного комитета:

В момент столкновения в автомобиле находилось пять молодых людей: три девушки и два парня. Девушка, находившаяся на заднем правом сидении, погибла на месте. Вторая девушка оперативно доставлена в медицинское учреждение. Несмотря на оказанную квалифицированную помощь, девушка скончалась около 17:00.



Остальные участники ДТП получили незначительные травмы.

По факту дорожно-транспортного происшествия управлением Следственного комитета по г. Минску возбуждено уголовное дело по ст. 317 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Республики Беларусь, в ходе которого будут установлены причины и условия, приведшие к трагедии.

Еще одна страшная авария произошла этой осенью под Лидой. Автобус не пропустил мотоцикл – погибли два человека.

Чтобы извлечь тело пострадавшего из-под автобуса, спасателям пришлось прибегнуть к помощи экскаватора, который поднял многотонную машину (смотрите видео).