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Минск: молодежь на Dodge врезалась в осветительную мачту, две девушки погибли

07 ноября 2014 16:57
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Новости Беларуси. Трагедия произошла на улице Ванеева в Минске.

18-летний водитель не справился с управлением. Автомобиль врезался в осветительную мачту.

Пресс-служба Следственного комитета:
В момент столкновения в автомобиле находилось пять молодых людей: три девушки и два парня. Девушка, находившаяся на заднем правом сидении, погибла на месте. Вторая девушка оперативно доставлена в медицинское учреждение. Несмотря на оказанную квалифицированную помощь, девушка скончалась около 17:00.

Остальные участники ДТП получили незначительные травмы.

По факту дорожно-транспортного происшествия управлением Следственного комитета по г. Минску возбуждено уголовное дело по ст. 317 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Республики Беларусь, в ходе которого будут установлены причины и условия, приведшие к трагедии.

Еще одна страшная авария произошла этой осенью под Лидой. Автобус не пропустил мотоцикл – погибли два человека. 

Чтобы извлечь тело пострадавшего из-под автобуса, спасателям пришлось прибегнуть к помощи экскаватора, который поднял многотонную машину (смотрите видео).

# Авария в Минске # авто

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