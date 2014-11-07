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Иномарка сбила байкера на светофоре в Минске

07 ноября 2014 18:42
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Новости Беларуси. Аварийный мотосезон не закрыт. 7 ноября в Минске произошло ДТП с участием байкера. Случилось это на Логойском тракте во второй половине дня. Мотоциклист столкнулся с иномаркой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на то, что двухколесный транспорт серьезно пострадал, его хозяин словно родился... в косухе. Как отмечают очевидцы, водитель иномарки не уступил дорогу байкеру. 

Олег Щёголев, капитан милиции ОГАИ Советского района:
Со стороны минской кольцевой дороги при развороте не уступил дорогу водителю-мотоциклисту. Не заметил, с его слов. Пока будем разбираться, мог ли видеть его вообще, мог ли не увидеть.

Александр, пострадавший:
Он двигался по крайней правой полосе со светофора. Машина разворачивалась, не пропустила, думал, успеет развернуться. Начал притормаживать, но не успел, немножко по касательной задел машину. Машиной откинуло, плечом в дерево, шлемом в землю.

# Аварии # Авария в Минске # авто # Фотофакт

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