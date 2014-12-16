Под Минском автомобиль провалился в яму прямо на проезжей части

Новости Беларуси. 16 декабря выяснились подробности ЧП, произошедшего 15 декабря под Минском, — автомобиль провалился в яму с грязью и талым снегом прямо на проезжей части. В машине находились двое взрослых и 9-месячный ребенок. Выбираться из котлована глубиной два метра им пришлось самостоятельно.

Анастасия Бенедисюк, СТВ:

В 19:37 на горячую линию СТВ поступил звонок: «Мои друзья ушли под воду, половина машины находится под водой. В автомобиле – муж, жена и маленький ребенок. Ребенку нет и года». И что самое интересное, всего этого можно было бы избежать, если хотя бы этот песок службы удосужились посыпать не вдоль дороги, а поперек.

Земная насыпь запросто могла бы преградить путь к двухметровой яме с водой. Впрочем, в этом происшествии слишком много условностей. Словом, если бы да кабы.

Вячеслав Усов, пострадавший:

Если б она была огорожена, естественно, я бы туда не поехал.

Вадим Денисов, водитель эвакуатора:

Ограждений никаких, ничего. Я ехал тоже туман был такой большой.

Туман вечером, действительно, был густым. Да и дорога здесь не освещается.

Противотуманные фары и ближний свет, признается водитель этой самой легковушки, были включены. Но не это спасло молодую семью, а скорость в 10 км/час.

Будь на спидометре другие показатели, исход был бы другим.

Вячеслав Усов, пострадавший:

Начали тормозить, но машину начало стягивать, медленно-медленно. Сам выбрался, их повытягивал, передали ребенка, потом жену вытянул за руку.

Они специально поехали к роднику за чистой водой вечером, после работы, чтобы не стоять часами в очереди. Правда, в темное время суток, но уже по другой причине, она все-таки образовалась. Добрые люди, которые ехали следом, дали сухую одежду и отвезли маму с 9-месячным ребенком домой.

Марина Топчий, свидетель:

Подъехали буквально минут через 5 после того, как все произошло, если бы не они, мы были бы, наверное, потому что после них ехали мы.

Вячеслав Усов, пострадавший:

Не знаю, как ездить. Перед каждой лужей тормозить и смотреть?!

Оказалось, яма – строительная необходимость. Не более. Неделю назад здесь приступили к ремонту труб, который так и не закончили.

Все эти дни «паломничество» к роднику не прекращалось. Лишь чудом обошлось без жертв.

Олег Тюрин, начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Миноблисполкома:

В отношении должностного лица составлен административный протокол. Ответственность может быть до 20 базовых величин. Также возмещение материального ущерба предусматривается при обращении потерпевшего лица с гражданским иском в судебный орган.

Место происшествия уже огорожено лентой и конусами. По периметру установлены дорожные знаки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Чиртик, директор строительной компании:

Слава Богу, что все обошлось без жертв, без каких-либо последствий. Все отделались легким испугом. Сегодня поеду к человеку, буду извиняться лично.

Анастасия Бенедисюк, СТВ:

С восьми утра работа здесь буквально бьет ключом. И к моменту выхода этого сюжета в эфир, нам пообещали, все неполадки будут устранены.