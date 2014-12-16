25-летнего пьяного угонщика на Opel остановили в Минске

Новости Беларуси. В крови мужчины обнаружено 2,4 промилле алкоголя. Приблизительно за полчаса до задержания, он угнал иномарку – разбил боковое стекло и проник в салон.

Позже, уже придя в себя, мужчина рассказал, что планировал разобрать автомобиль и продать его на запчасти.

Татьяна Моисеева, пресс-офицер Заводского РУВД:

Нарядом отдела ГАИ Заводского РУВД столицы у одного из домов по улице Селицкого был задержан 25-летний ранее судимый минчанин. Незадолго до этого инспекторам поступила информация о том, что неизвестный, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, передвигается по району на автомашине «Опель Кадет». Правоохранители незамедлительно отреагировали на данное сообщение, и через некоторое время нарушитель был задержан во дворах жилых домов. Действиям задержанного дается правовая оценка.

Напомним, вопиющий случай произошел несколько месяцев назад в Минске.

Пьяная минчанка села за руль автомобиля, чтобы отвезти сына в школу. Женщина клялась, что спиртное не употребляла. Однако в ее крови обнаружили 2, 2 промилле алкоголя. По словам нарушительницы, перед поездкой она, сугубо в медицинских целях, выпила настойку боярышника. Сами медики называют это успокоительное средство медицинским коньяком. В его составе – 70% спирта. И даже после приема нескольких капель за руль садиться категорически запрещено. Подробности этой истории вы узнаете из видео.