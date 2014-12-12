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В Минске в районе станции метро «Борисовский тракт» столкнулись 5 машин

12 декабря 2014 19:14
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Новости Беларуси. Серьезная авария произошла 12 декабря в утренний час-пик в Минске. На проспекте Независимости в районе станции метро «Борисовский тракт» столкнулись 5 машин. По предварительной версии, легковушку, двигающуюся в сторону центра, вынесло на встречную полосу, в результате чего и произошло столкновение со встречным автомобилем.

Пострадал водитель одной из иномарок. Сотрудники МЧС деблокировали его с помощью специнструмента и передали медикам. С многочисленными травмами мужчина доставлен в больницу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

# Аварии # Авария в Минске # авто # Фотофакт

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