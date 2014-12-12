В Минске в районе станции метро «Борисовский тракт» столкнулись 5 машин

Новости Беларуси. Серьезная авария произошла 12 декабря в утренний час-пик в Минске. На проспекте Независимости в районе станции метро «Борисовский тракт» столкнулись 5 машин. По предварительной версии, легковушку, двигающуюся в сторону центра, вынесло на встречную полосу, в результате чего и произошло столкновение со встречным автомобилем.

Пострадал водитель одной из иномарок. Сотрудники МЧС деблокировали его с помощью специнструмента и передали медикам. С многочисленными травмами мужчина доставлен в больницу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.