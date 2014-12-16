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Девушка на Mazda протаранила машину с бывшим парнем и его новой подругой

16 декабря 2014 07:47
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Новости России. 24-летняя девушка-водитель Mazda в буквальном смысле снесла с дороги автомобиль бывшего бойфренда. Иномарка врезалась в столб.

Виновница аварии с места происшествия скрылась.

А 28-летний водитель и его пассажирка, кстати, новая возлюбленная, получили травмы и с сотрясением мозга оказались на больничной койке. Со слов молодого человека, за рулем иномарки находилась его бывшая девушка. Причину агрессии объясняет не иначе, как приступом ревности.

Пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области:
В отношении правонарушительницы был составлен административный протокол по статье «Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.

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# авто # Курьезы

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