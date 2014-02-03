В Брестской области оплатить штраф можно банковской карточкой. В машинах ГАИ установлены терминалы

Новости Беларуси. Новости Беларуси. Оплатить штраф по банковской карточке. В Брестской области патрульные машины ГАИ оснастили платежными терминалами. Теперь даже при отсутствии «наличных» рассчитаться за несоблюдение правил дорожного движения можно на месте.

Очевидный плюс нового сервиса особенно оценят водители транзитных машин, которые часто не располагают «белорусскими деньгами». К оплате принимаются как национальные, так и международные пластиковые карты.

Брестская область стала первой, где проводится подобный эксперимент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владислав Крац, заместитель начальника УГАИ УВД Брестского облисполкома:

На сегодняшней день в области в качестве эксперимента установлено 15 платежных терминалов. Эксперимент будет длится до 31 марта текущего года, потом будут подведены какие-то итоги и принято решение о его дальнейшем продолжении или о его видоизменение. Но, я думаю, в любом случае, эксперимент должен показать положительный результат, и методика будет внедряться дальше.