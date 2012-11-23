Парковки в Минске: оставленные где попало автомобили могут привести даже к трагедии

Новости Беларуси. В Минске припаркованные автомобили помешали пожарным подъехать к горевшему зданию. В корпусе БГУ накануне возникло задымление. К месту происшествия спасателям пришлось добираться пешком, а оборудование нести в руках. Проблема неправильных парковок в последнее время особенно актуальна в больших городах.

О задымлении на улице Революционной сотрудники МЧС узнали сразу же и оперативно выехали на место происшествия. Но кто бы мог подумать, что дорога всего в несколько сотен метров превратится для спасательных машин в непреодолимое препятствие. И все из-за припаркованных автомобилей.

Студенты:

Здесь очень много машин, иногда трудно пройти.

Иногда, когда меня на машине подвозят, с той стороны минут 20 едем. Это ужасно.

Я знаю, что когда загорелся корпус, сюда не могли проехать пожарные.

К слову, для водителей случай 22 ноября поводом задуматься не стал. Вот это все тот же перекресток: машины и сегодня стоят в два ряда, а автомобилисты как и прежде игнорируют запрещающие знаки.

Виталий Новицкий, пресс-секретарь МЧС Республики Беларусь:

У каждого из них аргумент – «он припарковался на несколько минут», «у него есть дела», «не нашел лучшего места для парковки». Всегда необходимо помнить о том, что, препятствуя движению специальной техники (МЧС или скорая помощь), это может привести к тяжелым последствиям.

На замечание о неправильной парковке водители лишь пожимают плечами.

Проблема неправильной парковки – одна из главных в крупных городах. Особенно страдают центральные улицы и молодые микрорайоны. Здесь парковочных мест достаточно лишь для 30% автомобилей. Отсюда – нарушения правил дорожного движения, справляться с которыми ГАИ успевает не всегда.

По данным Госавтоинспекции, всего в Минске зарегистрировано около 800 тысяч автомобилей. Но вот места стоянки находят не все. Поэтому и оставляют авто «где попало». Не пугают нерадивых водителей и штрафы: одна базовая величина – для легковых машин, пять – для грузовых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вячеслав Липень, инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Ближе 15 метров от пешеходных переходов и на самих пешеходных переходах паркуются, на тротуарах, в два ряда. Госавтоинспекция принимает все меры, чтобы пресечь такие правонарушения.

Машины скорой помощи тоже не раз сталкивались с «преградой из автомобилей». Из-за нехватки места для маневра в первую очередь страдают бригады интенсивной терапии и реанимация.

Андрей Шантарович, заместитель главного врача Городской станции скорой медицинской помощи:

Если где-то произошло ДТП, то, включив нашу светозвуковую сигнализацию, присутствие экипажа ГАИ нам уже дает какое-то пространство для маневра. А вот во дворах это действительно является огромной проблемой для наших сотрудников.

Справиться со всеми нарушителями ГАИ, к сожалению, не может. Поэтому каждая потерянная минута спасательных машин на совести автомобилистов.