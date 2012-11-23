В США столкнулись около 150 машин. Пострадал каждый второй участник ДТП

Новости США. В четверг из-за сильного тумана на автомагистрали в американском штате Техас произошло столкновение около 150 машин. Трагедия унесла жизни двух человек. Погибшие, как сообщает местный телеканал, ехали на внедорожнике, когда в них врезался автотягач с прицепом.

От 80 до 120 по разным данным получили травмы, сообщает Reuters со ссылкой на заместителя шерифа округа Джефферсон Рода Кэрролла. Несколько пострадавших – в критическом состоянии.

Первыми в столкновении стали грузовик и легковушка. Фуру развернуло поперёк дороги, в неё стали врезаться остальные машины – несмотря на плохую видимость, многие водители ехали со скоростью более 100 км/ч.

Джефферсон Род Кэрролл, заместитель шериф округа:

Я видел 18 машин на крышах других машин. Это катастрофа.

Столкнувшиеся автомобили растянулись почти на 3 км автотрассы. По словам очевидцев, дорога напоминала огромную парковку.

В четверг американцы отмечали традиционный День благодарения. Как сообщает, AP автодороги страны были загружены: миллионы американцев на автомобилях направлялись на праздничные мероприятия.