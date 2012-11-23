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Таксисты выучат английский, переоденутся и получат свежий автопарк

23 ноября 2012 07:02
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Новости Минска. Столичные таксисты должны овладеть основами разговорного английского языка к Чемпионату мира по хоккею — 2014. Уже подготовлен план по обеспечению транспортного обслуживания участников и гостей мирового первенства.

Он предусматривает, в частности, что среди работников диспетчерских служб такси должны быть те, кто владеет английским. Также для водителей будут разработаны памятки для  общения на английском языке.

Кроме того, повысится качество и безопасность поездок. Так с 1 января 2014 года пассажиров такси можно будет перевозить на автомобилях, не старше 10 лет с даты их изготовления.

Будут установлены и требования к внешнему виду водителей, в том числе запрет на использование спортивной одежды и обуви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Такси Минска # авто

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