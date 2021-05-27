Обратите внимание на материал и на ширину спинки. Какое автокресло выбрать для вашего ребёнка?

Поездка в гипермаркет или на дачу – это часть привычного образа жизни каждого. Однако для маленьких членов семьи даже такие короткие путешествия без автокресла могут обернуться трагедией. Вот почему так важно уделить особое внимание правильной перевозке малышей в автомобиле.

Татьяна Сподабаева, старший инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Согласно правилам дорожного движения, перевозка детей в автомобиле осуществляется с помощью детских удерживающих устройств в возрасте до пяти лет. С 5 до 12 лет можно использовать детское удерживающее устройство, а также иные устройства, которые помогают пристегнуть ребенка ремнем безопасности, и чтобы это было безопасно. Это разные бустеры, специальные подушки или другие устройства.

Подбор идеального автокресла зависит от возраста, веса и роста маленького пассажира. Обязательно учитывайте все рекомендации производителя. Дмитрий Болинов, директор магазина товаров для детей:

Родители с самого рождения малыша могут воспользоваться автолюлькой-переноской. Она рассчитана до 9-13 кг, оборудована трехточечными ремнями безопасности для крепления ребенка, а также устанавливается с помощью переходников на коляску.

Срок эксплуатации у автолюльки короткий, поэтому, возможно, стоит сразу присмотреться к автокреслу, которое подходит с рождения и может использоваться до тех пор, пока ребенок не будет весить 36 кило. Бустер же может использоваться, лишь когда рост малыша достиг 125 сантиметров. Его основная цель – приподнять ребенка, чтобы ремень правильно проходил по плечу и не касался шеи.

Дмитрий Болинов:

Когда ребенок хорошо сидит, можно выбрать автокресло-трансформеры, которые в будущем разбираются в бустер. Из преимуществ – это стоимость и то, что его хватит до необходимых 150 сантиметров. После чего ребенок может пристегиваться штатным ремнем безопасности без удерживающего устройства.

При покупке, обратите внимание на материал автокресла, а также на ширину спинки. Производители рекомендуют снимать верхнюю одежду при перевозке ребенка. Но если вы не планируете переодевания, выбирайте кресло пошире. Ребенку должно быть комфортно сидеть даже в комбинезоне или теплой куртке. Также важно учесть способы крепления кресла в авто. Дмитрий Болинов:

Кресло крепится как штатным ремнем безопасности, так и более популярной системой крепления детских автокресел ISOFIX. Такая система встречается в машинах с 2001 по 2005 год и уже стоит в каждой машине после 2006 года.

Чтобы определиться, какая модель подойдет именно вашему ребенку, можно взять чадо с собой и «примерить» автокресло. Важно также знать, что есть случаи, когда от автокресла для ребенка до 12 лет можно отказаться, не нарушая при этом ПДД. Татьяна Сподабаева:

Допускается перевозка ребенка в автомобиле до 12 лет без специального удерживающего устройства, если рост ребенка превышает 150 сантиметров. За нарушение данного пункта существует административная ответственность. Если ребенок перевозится без детского удерживающего устройства или не пристегнут ремнем безопасности, водитель уже может получить штраф в размере до четырех базовых величин. Если такое нарушение он совершает повторно в течение года, штраф составляет от двух до восьми базовых величин.