Новые категории для водителей квадроциклов и мотовездеходов. Что ещё изменилось в Законе «О дорожном движении»?

Новый закон предусматривает сразу несколько существенных изменений. В большинстве своем – во благо водителям, в том числе и начинающим. Задача обновленного законопроекта – минимизировать административные процедуры и сделать обстановку на дорогах еще безопаснее. Станислав Соловей, начальник отделения главного управления ГАИ МВД Республики Беларусь:

В законопроекте предусмотрен ряд моментов, которые касаются удобства граждан, тех моментов, которые необходимо приводить в нынешнее состояние, потому что ничто не стоит на месте, все изменяется, соответствующим образом нужно изменять законодательство. С точки зрения участников дорожного движения изменится несколько моментов.

Нововведения затронут и деятельность автошкол. В планах – выдача водительских прав международного образца. Такое удостоверение пригодится, если решите сесть за руль, например, в Китае, Испании или Египте. Курсантов автошкол ожидают и другие бонусы. Анатолий Гладкий, преподаватель автошколы ДОСААФ:

Будут изменены маршруты подготовки, по которым мы ездим, уже можно будет ездить буквально по любым дорогам, кроме тех, на которые ГАИ запрещает заезжать, это напряженные дороги, но уже не надо придерживаться определенных маршрутов. Кроме того, у нас появится возможность готовить людей для езды на автомобилях с автоматической трансмиссией. В правах будет сделана специальная отметка, и он сможет ездить только на таких автомобилях. Люди, которые будут заканчивать на механической коробке, смогут ездить и на автоматической, там не надо специальных прав.

Граждане России также смогут воспользоваться рядом привилегий. На территории нашей страны им не придется менять свое водительское удостоверение. Станислав Соловей:

В настоящее время для россиян, если они прибывают на территорию Республики Беларусь и получают вид на жительство либо белорусский паспорт, то им в течение 90 дней необходимо поменять водительское удостоверение на белорусское. Необходимо сдать теоретический экзамен, получить белорусское водительское удостоверение, российское остается при нем. После предполагаемых изменений россиянам не нужно будет даже после получения вида на жительство, белорусского паспорта получать белорусское удостоверение, а их водительские удостоверения будут действительны до конца срока их действия.

Система начисления штрафных баллов за нарушение ПДД так и не получила поддержки. А вот за наличием водительских справок о состоянии здоровья будет вестись особый контроль. Кроме того, пересмотрят условия для тех, кто претендует на управление спецтехникой. Станислав Соловей:

Также предусмотрены новые категории для водителей квадроциклов и мотовездеходов. Те люди, которые сейчас управляют такими транспортными средствами, не совсем четко с точки зрения закона установлено, кем они являются, в этом моменте есть определенный пробел. Поэтому все это делается для того, чтобы систематизировать движение людей на определенных транспортных средствах для того, чтобы идти в ногу со временем, привести законодательство, чтобы не было каких-либо спорных вопросов.