Как успешно пройти техосмотр в Беларуси? Основные правила

Прохождение техосмотра – обязательная процедура для вашего автомобиля. Без заветной справки участие транспортного средства в движении запрещается и прежде всего в целях вашей безопасности.

Михаил Ващило, заместитель начальника управления гостехосмотра:

Для проведения государственного технического осмотра все требования у нас прописаны в ТКП 309-2011 и в постановлении № 630 Совета Министров. Автомобиль предоставляется на гостехосмотр в чистом виде в обязательном порядке, если имеются декоративные колпаки на колесах, они перед линией обязаны быть сняты. Машина должна быть укомплектована аптечкой, огнетушителем, знаком аварийной остановки. Помимо этого, должны быть предоставлены документы: водительское удостоверение, технический паспорт для получения разрешения и страховой полис.

С первого января прохождение техосмотра отвязали от уплаты дорожного сбора, заменив его на новый транспортный налог. Еще одно нововведение – вместо отмененного сертификата к техпаспорту водитель обязан иметь при себе и передавать для проверки сотрудникам ГАИ разрешение на допуск транспортного средства. Михаил Ващило:

Транспортный сбор был введен в 2014 году. С этого времени мы констатировали постоянное снижение в среднем на 10 % ежегодно за исключением прошлого года, когда интенсивность упала практически на 40 %. В этом году принято на государственном уровне решение, что будет введен уже транспортный налог, это довольно гуманный налог. Данной работой будет заниматься Министерство по налогам и сборам, оно уже интенсивно занимается и сотрудничает с нами.

На стоимость техосмотра влияют тип транспортного средства и вид двигателя. В среднем эта сумма составляет от 30 до 60 рублей, к ней мы прибавляем стоимость разрешения – 8 рублей 70 копеек. Обратите внимание, на разных диагностических станциях стоимость техосмотра может немного различаться.

Михаил Ващило:

На государственный технический осмотр можно записаться на диагностические станции через наш сайт gto.by. Выбирается диагностическая станция, регион, потом на карте находится номер диагностической станции, нажимаем кнопку «записаться» и выбираем удобное для себя время. У нас ежедневно вывешивается список автовладельцев, которые записались на гостехосмотр, предоставляются документы, производится регистрация, подтверждение оплаты, машина предоставляется на линию вне зависимости от очереди, которая на данный момент существует физически.

Перед прохождением техосмотра автомобиль обязательно нужно помыть. Сотрудники вправе отказаться осматривать грязную машину и вам снова придется ехать на станцию. Еще один совет: проверьте жидкость в бачке стеклоомывателя – будет обидно, если она закончится в момент проверки.

Константин Подоматько, инженер по техническому осмотру:

При проведении государственного технического осмотра транспортных средств проверяются экологические параметры, проверяется эффективность торможения транспортного средства, элементы подвески и рулевого управления, также проверяем внешние световые приборы и регулировку света фар. Обязательно проверяйте комплектность, чтобы соответствовало перечню, утвержденному Министерством здравоохранения Республики Беларусь. Огнетушитель обязательно должен быть проверен, перезаряжен раз в два года.

Если по результатам проверки транспортное средство не соответствует требованиям, у вас есть 20 дней для повторного проведения техосмотра. Дальше проводятся контрольно-диагностические работы только в отношении систем, которые признаны не соответствующими, оплачивается только эта процедура.