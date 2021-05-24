«Они будут выделены в отдельную категорию участников дорожного движения». Сотрудник ГАИ рассказал о водителях электросамокатов

От электровелосипедов до экзотических сегвеев: все больше людей пересаживаются на транспортные средства с электроприводом. Такие инновации пришлись по душе многим.

Андрей ценит электросамокат за маневренность и возможность передвигаться по городу без пробок.

Андрей Витковский:

Электросамокат мне нравится больше, чем велосипед. Не нужно крутить педали, как на велосипеде. Радует, что в наше время можно в любом месте купить или взять в аренду и покататься на такой чудо-технике. Когда катаюсь, никогда не забываю не только о своей безопасности, но и о безопасности людей, которые находятся вокруг меня.

Об осторожности напоминает и Госавтоинспекция. ГАИ регулярно отслеживает перемещения «водителей» гироскутеров, сегвеев и электросамокатов. Все потому, что участились случаи наездов на пешеходов и аварии с участием велосипедистов. Андрей Почесуй, старший инспектор ДПС специального подразделения по обеспечению дорожной безопасности:

Госавтоинспекцией проводится профилактический комплекс мероприятий с участниками дорожного движения: с пешеходами, велосипедистами, с теми, кто ездит на электросамокатах либо гироскутерах – это уязвимые участники дорожного движения. Проводится целый комплекс мероприятий по предотвращению ДТП с этими участниками дорожного движения, задействованы как дорожно-патрульная служба милиции, так и иные подразделения милиции общественной безопасности. Большое внимание будет уделяться велосипедистам, также пешеходам, которые проезжают на запрещающий сигнал пешеходного перехода либо вне пешеходных переходов.

Официально «электросамокатчикам» можно перемещаться по велодорожкам и тротуарам. Не стоит забывать и про безопасность. Устоять на чудо-технике порой непросто. У такой игрушки совсем не детская скорость. Поэтому за рулем электротранспорта нужно быть осторожным, особенно вблизи пешеходов и проезжей части.

Андрей Почесуй:

Согласно 151 пункту правил дорожного движения, велосипедисты на регулируемых пешеходных переходах обязаны спешиваться с велосипедов и вести велосипед в руках сбоку от себя. В Минске действует экспериментальная разметка, на некоторых перекрестках велосипедистам разрешено не спешиваться, но они должны двигаться со скоростью пешехода, чтобы не создавать никаких аварийных ситуаций.

В новой редакции правил дорожного движения, которая пока находится в стадии разработки, пользователи гироскутеров и прочих электрогаджетов получат новый статус. Они будут приравниваться к водителям средств персональной мобильности. Андрей Почесуй:

Что касается пешеходов, которые передвигаются на электросамокатах либо на гироскутерах, на данный момент это приравнивается к спортивному инвентарю, поэтому они обладают такими же правами и обязанностями, как и обычные пешеходы. Соответственно, они должны на пешеходных переходах спешиваться, но в дальнейшем планируются изменения в правилах дорожного движения, и они будут выделены в отдельную категорию участников дорожного движения.