На внутреннем и внешнем кольцах МКАД произошло 2 ДТП. Участники второй аварии засмотрелись на первых

Новости Беларуси. Синхронное ДТП. Утром 22 октября сразу несколько полос как внутреннего, так и внешнего кольца МКАД оказались перекрыты. Причиной тому стали две аварии. В результате движение в районе Сухарево было затруднено в обоих направлениях.

По словам очевидцев, сначала ДТП произошло на внутреннем кольце: там столкнулись две легковушки. А еще через какое-то время произошло вторая авария, но уже на внешнем кольце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как пояснили водители, они просто засмотрелись на первое ДТП.