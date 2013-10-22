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На внутреннем и внешнем кольцах МКАД произошло 2 ДТП. Участники второй аварии засмотрелись на первых

22 октября 2013 10:16
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Новости Беларуси. Синхронное ДТП. Утром 22 октября сразу несколько полос как внутреннего, так и внешнего кольца МКАД оказались перекрыты. Причиной тому стали две аварии. В результате движение в районе Сухарево было затруднено в обоих направлениях.

По словам очевидцев, сначала ДТП произошло на внутреннем кольце: там столкнулись две легковушки. А еще через какое-то время произошло вторая авария, но уже на внешнем кольце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как пояснили водители, они просто засмотрелись на первое ДТП.

# Аварии # Авария в Минске # авто

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