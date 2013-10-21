Прямой эфир

40 лет без прав ездил британец и ни разу не попался

21 октября 2013 10:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. Жителю Бирмингема почти 40 лет удавалось ездить без водительских прав. Кроме того, у мужчины не оказалось страховки. Его автомобиль конфисковали сотрудники правоохранительных органов.

Представитель полиции:
Невероятно, водитель не имел лицензию на автомобиль и осуществлял вождение без прав почти сорок лет. Но он не мог прятаться вечно.

По информации местной прессы, нарушителю грозит штраф в 1000 фунтов (около 14 796 000 бел.руб.) за езду без прав, а также многолетний запрет на получение водительского удостоверения и управление автомобилем в дальнейшем.

Что должно быть в багажнике любого автомобиля? Смотрите видео

# авто # Автозаконодательство

Другие новости рубрики

Все новости
Лобовое столкновение на автодороге «Гомель-Минск». Погибла семейная пара, двухлетний мальчик стал сиротой
21 октября 2013 09:33

Лобовое столкновение на автодороге «Гомель-Минск». Погибла семейная пара, двухлетний мальчик стал сиротой

Белорусы, попавшие в аварию в Санкт-Петербурге, утром 21 октября вернулись домой
21 октября 2013 07:26

Белорусы, попавшие в аварию в Санкт-Петербурге, утром 21 октября вернулись домой

В Москве из-за коммунальщиков столкнулись несколько десятков автомобилей
20 октября 2013 15:04

В Москве из-за коммунальщиков столкнулись несколько десятков автомобилей