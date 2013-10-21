40 лет без прав ездил британец и ни разу не попался

Новости Великобритании. Жителю Бирмингема почти 40 лет удавалось ездить без водительских прав. Кроме того, у мужчины не оказалось страховки. Его автомобиль конфисковали сотрудники правоохранительных органов.

Представитель полиции:

Невероятно, водитель не имел лицензию на автомобиль и осуществлял вождение без прав почти сорок лет. Но он не мог прятаться вечно.

По информации местной прессы, нарушителю грозит штраф в 1000 фунтов (около 14 796 000 бел.руб.) за езду без прав, а также многолетний запрет на получение водительского удостоверения и управление автомобилем в дальнейшем.



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