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Белорусы, попавшие в аварию в Санкт-Петербурге, утром 21 октября вернулись домой

21 октября 2013 07:26
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Новости России. Белорусы, попавшие в аварию в Санкт-Петербурге, утром 21 октября вернулись домой. ДТП произошло 19 октября на Пулковском шоссе. В припаркованный грузовик врезался экскурсионный автобус с белорусскими номерами. Погиб его сменный водитель. Он сидел рядом с основным у лобового стекла (именно в эту часть пришелся удар). Его тело спасателям пришлось доставать при помощи специнструмента.

Легкие травмы получили две пассажирки. Их отвезли в больницу, оказали первую помощь и отпустили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего в салоне было 29 человек. Выясняют причину столкновения, идёт следствие.

Андрей Капанец, сопровождающий группы:
После столкновения с автобусом водитель, управлявший транспортным средством, побежал в пункт ГАИ для того, чтобы сообщить о ДТП. Я подбежал к машине, которая стояла рядом, с российскими номерами, попросил вызвать скорую помощь, что и было сразу сделано.
Как и почему это произошло, сейчас разбирается следствие. Мое мнение, что это плохие погодные условия и плотный и неорганизованный трафик на дороге на въезд в Санкт-Петербург.

# Аварии # авто # Аварии в России

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