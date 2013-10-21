Лобовое столкновение на автодороге «Гомель-Минск». Погибла семейная пара, двухлетний мальчик стал сиротой

Новости Беларуси. Автомобили Seat Ibiza и Renault Safrane столкнулись в Жлобинском районе в 3 километрах от деревни Лебедевка.

От удара Seat оказался на крыше. Водитель и его супруга погибли на месте происшествия. В машине в момент трагедии находился их ребёнок. Двухлетний мальчик с травмами госпитализирован.

Пресс-служба МЧС:

Пассажиры автомобиля Renault Safrane, а также ребенок из автомобиля Seat с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. Водитель Seat и его жена скончались на месте ДТП.

Мария Кривоногова, представитель Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области (в комментарии AUTO.TUT.BY):

Жлобинским РОСК в отношении водителя Renault возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК РБ. Назначен ряд экспертиз.

Напомним, вчера по вине пьяного водителя в Гродно погибли случайные попутчики: 12-летняя девочка и ее 17-летний брат (смотрите видео).