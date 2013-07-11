На улице Кульман в Минске столкнулись две иномарки. Одна машина оказалась на газоне, пассажирка – в больнице

Новости Беларуси. Не разошлись на узкой дороге. Две иномарки столкнулись днем на улице Кульман. По словам очевидцев, водитель «Фольксвагена» поворачивал налево, однако не убедился в отсутствии встречного транспорта и врезался в автомобиль «Шкода». От удара иномарку отбросило на газон.

Как утверждает предполагаемый виновник ДТП, он потерял сознание и не помнит, как случилась авария.

Пострадала пассажирка «Шкоды». С черепно-мозговой травмой она доставлена в больницу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.