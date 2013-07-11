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На улице Кульман в Минске столкнулись две иномарки. Одна машина оказалась на газоне, пассажирка – в больнице

11 июля 2013 18:40
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Новости Беларуси. Не разошлись на узкой дороге. Две иномарки столкнулись днем на улице Кульман. По словам очевидцев, водитель «Фольксвагена» поворачивал налево, однако не убедился в отсутствии встречного транспорта и врезался в автомобиль «Шкода». От удара иномарку отбросило на газон.

Как утверждает предполагаемый виновник ДТП, он потерял сознание и не помнит, как случилась авария.

Пострадала пассажирка «Шкоды». С черепно-мозговой травмой она доставлена в больницу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Аварии # Авария в Минске # авто # Фотофакт

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