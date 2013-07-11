Авария с участием автобуса с белорусскими детьми в Украине. Всех пострадавших доставили домой

Новости Украины. Уголовное дело возбуждено по факту крупной аварии в Волынской области Украины. 8 человек погибли, еще – 30 в больнице. ДТП произошло 11 июля рано утром на дороге Доманово – Ковель. Автобус, в котором ехали белорусские дети, столкнулся с украинским рейсовым автобусом. Среди погибших – 13-летний белорусский мальчик, более 20 наших соотечественников госпитализировано. На месте работают специально прибывшие из Киева сотрудники посольства Беларуси в Украине. Всех пострадавших в ДТП в Волынской области белорусов доставили на родину 12 июля.

Авария, в которой погибли 8 человек, произошла на отрезке международной трассы М1. Водитель, вероятнее всего, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате лобового столкновения оба водителя автобусов погибли.

Людмила Антоновна на отдых в Болгарию сопровождала двоих внуков. Говорит, предчувствия беды перед этой поездкой не было. 96-й километр трассы Доманово – Ковель – Черновцы для путешественников стал роковым. Примерно в 7 часов 20 минут водитель туристического автобуса, гражданин Болгарии, не справился с управлением. После прохождения границы в салоне автобуса все спали.

Максим Колеченко, пострадавший:

Проснулся от удара. Крик. Такое замешательство. Шок. Вышел. Только потом было видно, что лобовое столкновение. Мы аж на встречке были.

Людмила Нехайчик, пострадавшая:

Начали кричать, двери открыли вручную. Предложила детей через окно. Я обрабатывала детей перекисью водорода. Достала из сумки перекись водорода и потом сама себя обработала.

На место происшествия прибыли все оперативные службы, пострадавшие были доставлены в больницу города Ковеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людмила Ивахнюк, заместитель главного врача по медицинской части Ковельского территориального медицинского объединения:

Организован весь медицинский персонал нашего МТО. Мобилизованы вся реанимационная и хирургические службы. Авиацией прислали областных специалистов. Помощь шла со стороны губернатора.

При лобовом столкновении самые тяжелые травмы получили пассажиры, которые сидели на первых местах. Среди них был и погибший мальчик, который только 10 июля отметил свой 13-ый день рождения. По роковому стечению обстоятельств в автобусе был и наш коллега. Он сопровождал детей на отдых.

Журналист:

Я понимал, что этот ребенок, которого я с малых соплей нянчил.

Пассажиры «белорусского» автобуса недоумевают и уверяют: водители за рулем были с большим опытом. Многие туристы путешествовали с ними уже не первый раз. В причинах аварии специалистам еще предстоит разобраться.

Юрий Угланов, начальник отдела расследований ДТП Следственного управления Украины УВД Волынской области:

На данный момент у нас проводится осмотр места событий. Причины, которые привели к аварии, устанавливаются. Проводятся необходимые исследования.

В больнице остается 25 наших граждан. Дипломатические службы Беларуси оказывают всю необходимую помощь пострадавшим и принимают активное участие в работах на месте трагедии. После сообщения о ДТП в Украину выехали и белорусские медики.

Сергей Кисель, главный травматолог Брестской области:

6 в тяжелом состоянии, которые требуют транспортировки в лежачем положении, и 19 легко пострадавших с ушибами и небольшими ранами.

Очень оперативно сработали наши украинские коллеги. Отдельное спасибо им за это.

Первая пострадавшая девочка, чье состояние вызывало наибольшие опасения, была доставлена в Брестскую областную больницу еще накануне. Здесь специалисты провели дополнительные обследования. Черепно-мозговая травма и повреждения органов брюшной полости. Главное, считают врачи, что состояние девочки стабилизировалось.

Андрей Минич, врач-реаниматолог Брестской областной больницы:

Тяжелое стабильное состояние. Прогноз еще рано ставить. Еще ранние сроки. Но мы надеемся, что все хорошо будет. Помощь оказана. В нужное время все выполнено на высшем уровне. Мы надеемся, что в максимально короткий срок она выздоровеет.

Несмотря на строгие правила реанимационного отделения, чтобы не усугублять психологическое состояние потерпевшей, для родителей маленькой пациентки сделали исключение: им позволили находиться рядом с дочерью.

Ирина Рыхлицкая, медсестра реанимационно-анестезиологического отделения Брестской областной больницы:

Они спокойные родители, ну, конечно, здесь они спокойные, но каждый отец и мать переживает за своего ребенка.

После проведения срочного обследования потерпевшую перевели в детскую областную больницу. Сюда же были доставлены и остальные пострадавшие в аварии дети. Взрослые на лечение отправлены в Брестскую областную больницу.

Сергей Кисель, заведующий отделением травматологии и ортопедии Брестской областной больницы:

Мы доставили сюда 5 пострадавших средней степени тяжести, 11 пострадавших деток и взрослых, которые пострадали не очень сильно, мы доставили туристическим автобусом, который заказала туристическая фирма. 5 машин скорой помощи, машина МЧС. Мы утром выехали в Ковель, никаких проблем на таможне не было. Нас сопровождали сотрудники ГАИ, спасибо им за это огромное. В Ковеле погрузка больных прошла организованно, четко, и дорога обратно была благополучной.

Врачи и сами пострадавшие уверяют: транспортировка прошла хорошо. За прошедшие сутки улучшилось не только физическое, но и психологическое состояние детей и взрослых.

Ирина Володина, мама пострадавшего ребенка:

Дети чувствуют себя хорошо. Понятно, что вчера была паника. Все уже успокоились, держатся молодцами. Поэтому все хорошо, все стабильно.

Наталья Палей, психолог пожарного аварийно-спасательного отряда Брестского областного управления МЧС:

Дорогу все перенесли благополучно. Состояние детей и взрослых удовлетворительно. Они сами отмечают, что за прошедшие сутки, в том числе и сегодня, стабилизировалось. Они были в шоковом состоянии вчера, чуть хуже сегодня утром, а уже к вечеру у многих улучшения. Критических моментов уже нет.

В Брестских больницах будет проведен повторный осмотр всех пострадавших. Для детей и сопровождающих организовано питание. Те, кто нуждается в продолжении, лечения получат квалифицированную медицинскую помощь, остальные потерпевшие в сопровождении медицинских работников будут отправлены в Минск.

Автобус с белорусскими детьми попал в аварию в Украине. Погибли 8 человек, 30 пострадали

И, как заявили в Минтрансе, в Беларуси, возможно, усилят контроль за перевозками пассажиров. Так, руководителям туристических компаний поручено строго выполнять требования по обеспечению безопасности. В частности, не допускать ночных переездов автобусов с детьми. Исключение - доставка их к железнодорожному вокзалу, аэропорту либо к ближайшему месту ночлега.

Андрей Мартынов, заместитель директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

По итогам совещания выработан определенный ряд предложений, которые бы защитили детей от подобных ситуаций. На следующей неделе мы планируем собраться вместе с Министерством транспорта и каким-то образом урегулировать эту ситуацию в части ужесточения требований, предъявляемых, в первую очередь, к перевозчикам наших детей за территорией Республики Беларусь и в Республике Беларусь.