Автобус с белорусскими детьми попал в аварию в Украине. Погибли 8 человек, 30 пострадали

Новости Украины. Волынская область. 11 июля утром здесь произошло жуткое ДТП. Столкновение автобусов, повлекшее за собой гибель людей. Информация о гражданстве погибших и раненых пока уточняется. По данным украинского издания «Вiсник», автобус Setra, который следовал из Минска на конкурс детских коллективов, не смог разминуться с автобусом марки «Эталон».

«Вiсник», украинское издание:

По предварительным данным, на месте ДТП погибли четыре человека – один человек из болгарского автобуса и трое из «Эталона». По предварительной информации, виновником ДТП был белорусский водитель.

Как сообщили в ГАИ, туристический автобус с белорусскими детьми направлялся в Болгарию. По информации ГАИ, в аварии погибли 7 человек, в том числе 13-летний ребёнок из Беларуси.

ГАИ Волынщины:

Туристический автобус с болгарскими номерами, который вез белорусских детей на отдых в Болгарию, столкнулся с украинским рейсовым автобусом. По предварительным данным, 7 человек погибли, в том числе 1 белорусский ребенок 2000 года рождения. По меньшей мере 20 человек госпитализированы, многие – в тяжелом состоянии. На месте происшествия работают инспекторы ГАИ, обстоятельства произошедшего выясняются.

Погибший мальчик Петя вчера отметил день рождения. Сегодня ребёнка не стало.

Александр, руководитель танцевальной минской школы (в интервью «Комсомольской правде»):

Мы ехали, чтобы купаться на море, отдыхать, танцевать. Когда произошла авария, мы спали. По моей информации, те подростки, которые попали в детскую больницу, получили легкие травмы – ушибы, у кого-то средняя степень тяжести, но тяжелых нет. Очень надеюсь, что на этом все закончится. После аварии здесь все в шоке, но нас никто не оставляет, помогает: спасатели, наш консул, Министерство образования. Погибший мальчик – это Петя. Ему 13 лет. Вчера у Пети был день рождения, а сегодня утром он погиб. Он сидел возле второго водителя, возле прохода.

«В туристическом автобусе находились около 50 человек, детей, граждан Беларуси», – сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство иностранных дел Беларуси. На место происшествия из Киева выехали работники консульского отдела посольства Беларуси в Украине. Они будут отслеживать ситуацию, окажут пострадавшим возможную помощь.

Игорь Милидович, советник-посланник посольства Республики Беларусь в Украине:

Произошло ДТП с участием болгарского автобуса. За рулем были граждане Болгарии. Есть пострадавшие. Сейчас списки уточняются. Те, кто не пострадал, размещены в санатории. На место выехали сотрудники посольства, консул посольства и советник.

Виталий Новицкий, пресс-секретарь МЧС Республики Беларусь:

Министерство по чрезвычайным ситуациям наладило постоянный информационный обмен с нашими коллегами из украинской службы спасения. По тем данным, что у нас есть, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, а тем людям, которые не пострадали, предоставлены места для размещения, решаются вопросы по их ночлегу и питанию.

МЧС Беларуси организовало телефоны горячей линии для информирования и оказания психологической помощи родным и близким пострадавших в аварии.

Телефоны горячей линии в МЧС Республики Беларусь:

+375-17-209-27-76

+375 -17-209-27-67

Авария с участием автобуса с белорусскими детьми в Украине. Пострадавших доставят на родину 12 июля