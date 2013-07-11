Очереди на границе: в «Котловке» – 190 грузовиков, в «Каменном Логе» – 310, в «Беняконях» – около 310, в «Привалке» – 150

Новости Беларуси. Двухдневная так называемая «итальянская забастовка» литовских пограничников завершилась. Но, несмотря на это, ситуация на белорусско-литовской границе остается непростой.

Из-за акции протеста в пунктах пропуска сохраняются очереди грузовиков на выезд из Беларуси. Так, в «Котловке» сейчас 190 большегрузов, в «Каменном Логе» – 310, почти столько же в «Беняконях». В пункте пропуска «Привалка» – 150 грузовиков.

Подобную забастовку литовские пограничники проводят не впервые. Сотрудники погранведомства таким образом требуют повысить зарплату, увеличить компенсацию за жилье, ввести 40-часовую рабочую неделю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.