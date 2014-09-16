Паркуясь возле школ, родители создают угрозу для жизни детей

Новости Беларуси. Пока дети рвутся к знаниям, их родители и учителя делят место возле школы. Только в Минске и только за день с пришкольных территорий ГАИ эвакуирует полсотни авто. Впрочем, сами родители-автовладельцы сетуют на другую сторону проблемы. Оборудованных парковок вблизи учебных заведений не хватает. И порой они просто вынуждены совершать небезопасные маневры.

Сергей сына в школу отвозит быстро. Не без причин: по утрам около этой гимназии – час-пик. Чтобы остановиться и высадить третьеклассника, отцу приходиться включать аварийку.

Водителей понять можно. В идеале школы должны находиться не в глубине микрорайона, а вблизи городских дорог. Такие в Минске есть, но мало, да и строить их не планируют, как и возводить дополнительную парковку около уже существующих учреждений образования. В результате автовладельцам приходится в буквальном смысле крутиться.

За утро у этого инспектора ДПС – пятый нарушитель. Водитель этого авто объясняет: машину поставил на пять минут. Хотя время в этом случае роли не играет. Иномарка – прямо на маршруте школьников. Очевидно: некоторые из них обойдут ее обязательно со стороны проезжей части.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Это, по словам инспектора, классический случай, когда водитель нарушает ПДД, паркуясь около у школьных территорий. Причем нарушает сразу два пункта. Правила дорожного движения: пункт 143.14 — парковка запрещена на тротуарах, 143.15 — и на газонах. Этим, может быть, не прямо, но косвенно создает угрозу для здоровья, а может быть и жизни вот этих ребят.

Штраф за стоянку в неположенном месте – одна базовая. Плюс работа эвакуатора. Итого – почти полмиллиона рублей. Несмотря на это, потенциальная ответственность на нарушителей влияет слабо. Ставят свои машины зачастую, надеясь на «авось».

Татьяна Харлинская, руководитель пресс-службы ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

В день мы эвакуируем 50 автомобилей, которые припаркованы с нарушением правил остановки и стоянки. Но интересный факт, что мы убираем автомобили и буквально через 15 минут это, так сказать, вакантное место занимает другой нарушитель. Ребенок, понятное дело, идет по тротуару, когда он видит, что на тротуаре стоит транспортное средство, он вынужден идти на проезжую часть.

За лето только в Минске под колесами авто погибло 4 ребенка. Пока начало учебного года, как говорят сотрудники ГАИ, чистое. Дети и машины на дороге разминаются. Отчасти и благодаря тому, что у школ дежурят инспекторы. Каждое утро такую меру на всякий случай планируют оставить. До летних каникул, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.