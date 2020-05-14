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Под Гродно грузовик не пропустил автобус с пассажирами

14 мая 2020 12:07
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Новости Беларуси. Серьезная авария под Гродно. 14 мая в 6 часов утра в поселке Порозово столкнулись грузовик и автобус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под Гродно грузовик не пропустил автобус с пассажирами -1

На данный момент уже известно, что при выезде со второстепенной дороги автопоезд не пропустил рейсовое транспортное средство, в котором находились пять пассажиров.

Под Гродно грузовик не пропустил автобус с пассажирами -4

В итоге, четверо из них были доставлены в больницу. Одного человека после осмотра отпустили. Сейчас на месте аварии работают следователи и эксперты. 

# Авария в Гродненской области # происшествия

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