Под Гродно грузовик не пропустил автобус с пассажирами

Новости Беларуси. Серьезная авария под Гродно. 14 мая в 6 часов утра в поселке Порозово столкнулись грузовик и автобус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На данный момент уже известно, что при выезде со второстепенной дороги автопоезд не пропустил рейсовое транспортное средство, в котором находились пять пассажиров.