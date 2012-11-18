На МКАД водитель легковушки превысил скорость и вылетел в кювет. Пострадали 2 человека

Новости Беларуси. Трагически едва не закончилось ДТП на Минской кольцевой. На развязке МКАД и улицы Притыцкого перевернулась легковушка. Пострадали два человека – водитель и пассажир этой машины. С различными травмами они доставлены в больницу.

По предварительным данным, мужчина превысил скорость, не справился с управлением и вылетел в кювет.

На наиболее аварийных участках дорог Беларуси накануне православные и католические священнослужители читали молитвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.