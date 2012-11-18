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На МКАД водитель легковушки превысил скорость и вылетел в кювет. Пострадали 2 человека

18 ноября 2012 13:01
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Новости Беларуси. Трагически едва не закончилось ДТП на Минской кольцевой. На развязке МКАД и улицы Притыцкого перевернулась легковушка. Пострадали два человека – водитель и пассажир этой машины. С различными травмами они доставлены в больницу.

По предварительным данным, мужчина превысил скорость, не справился с управлением и вылетел в кювет.

На наиболее аварийных участках дорог Беларуси накануне православные и католические священнослужители читали молитвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # Авария в Минске # авто # Фотофакт

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