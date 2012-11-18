Серьёзная авария под Осиповичами. Дорогу не поделили украинские фуры

Новости Беларуси. Сегодня утром в Осиповичском районе Могилевской области дорогу не поделили фуры «Ман» и «Рено» с украинскими номерами. Оба автопоезда, как выяснилось, двигались в попутном направлении по маршруту Днепропетровск-Вильнюс.

Спасателям пришлось применить гидравлическое аварийно-спасательное оборудование, чтобы деблокировать водителя автомобиля «Ман». Украинца с травмами различной степени тяжести доставили в Осиповичскую больницу.

Водитель автопоезда «Рено», также гражданин Украины, не пострадал.

Причины аварии ещё предстоит выяснить.



Днём 1 ноября на минской кольцевой опрокинулась фура с российскими номерами. Авария произошла между улицами Притыцкого и Тимирязева. По словам очевидцев, водитель большегруза превысил скорость и не справился с управлением. Машина зацепила отбойник, перевернулась, её несколько метров протащило на боку. Грузовик снёс около 40 метров ограждения, металлическая конструкция вылетела на встречные полосы магистрали, в итоге движение практически парализовало в обоих направлениях. Водителя фуры из покарёженной кабины вытащил таксист, который стал очевидцем этой аварии. В крови россиянина обнаружено 2 промилле алкоголя.