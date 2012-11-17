В Египте поезд врезался в школьный автобус. Жертвами стали около 50 детей

Новости Египта. Страшная авария в Египте. На железнодорожном переезде в провинции Асьют столкнулись поезд и школьный автобус. По предварительным данным, жертвами трагедии стали около 50 детей. Самым старшим было шесть лет. Погибли также водитель транспортного средства и учитель. Еще 9 ребят получили тяжелые травмы. Врачи борются за их жизни.

О причинах ЧП поступает крайне противоречивая информация. По словам очевидцев, столкновение случилось из-за того, что железнодорожный переезд был открыт, несмотря на мчащийся к нему поезд. Автобус беспрепятственно въехал на пути, где его на полной скорости протаранил состав, а потом протащил около километра.

Служащий железных дорог, на участке ответственности которого произошла авария, арестован. ЧП привело также к ряду отставок. С поста ушли министр транспорта Египта и глава железных дорог.

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Президенту Египта Мухаммеду Мурси в связи с многочисленными человеческими жертвами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.