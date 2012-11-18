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В Червенском районе BMW протаранил остановку, на которой находились 6 человек

18 ноября 2012 12:53
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Новости Беларуси. 27-летний водитель BMW не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта, на которой находились 6 человек. ДТП произошло вчера вечером на 34-м км автодороги Минск-Могилев в деревне Корзуны.

Травмы различной степени тяжести получили три человека. Водитель задержан, возбуждено уголовное дело.

Напомним, в отношении водителя Mercedes, совершившего 2 ноября в Шабанах наезд на остановку общественного транспорта, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК РБ «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения».

На остановке в момент наезда находились четыре человека. На следующий день после аварии 64-летняя женщина скончалась в больнице.

Водитель Mercedes двигался по Селицкого со стороны Бачило в направлении Королищевичей. Когда автомобиль въехал в лужу, его раскрутило на дороге, водитель потерял управление, пересек полосу встречного движения и врезался в остановку общественного транспорта. По словам водителя, автомобиль двигался со скоростью – не более 40-45 км/ч. 39-летний водитель в момент совершения ДТП был трезв.

# Авария в Минской области # авто

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