В Ганцевичах Mercedes врезался в дерево, 21-летний водитель погиб

Новости Беларуси. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. Mercedes съехал с дороги и врезался в дерево.

Тело погибшего водителя из покореженного автомобиля извлекли спасатели.

В иномарке, помимо водителя, находился пассажир, по некоторым данным именно он является владельцем автомобиля. Молодой человек в травмами госпитализирован. Врачи оценивают его состояние как тяжелое: у него черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки, травматическая ампутация пальцев левой кисти.

Пресс-служба Брестского областного управления МЧС:

В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения, водитель погиб на месте, пассажир получил травмы и был заблокирован в салоне. Работниками МЧС с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента проводились работы по деблокировке пассажира.

Несколько дней назад опасный маневр 44-летнего водителя привел к аварии вблизи деревни Тарасово (Минская область).

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