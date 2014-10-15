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Мостовский район: «Ауди» протащил скутер около ста метров, 73-летний пенсионер погиб

15 октября 2014 09:33
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Новости Беларуси. 23-летний водитель «Ауди» рано утром ехал на учебу в Жировичи. 73-летний пенсионер на скутере отправлялся на рыбалку.

Трагедия произошла на подъезде к деревне Лунно. Водитель иномарки говорит, что не заметил скутер.

ГАИ УВД Гродненского облисполкома:
Заскочивший под правое крыло мопед «Ауди» толкала перед собой. Водитель начал останавливаться, когда лобовое стекло стало рассыпаться.

Водитель скутера скончался на месте.

Напомним, неделю назад чудовищная авария в Смолевичском районе унесла жизни четырех человек.

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и столкнулся с грузовиком, который был припаркован на обочине. Тела мужчины-водителя и трех женщин спасатели доставали из поврежденной машины при помощи специальных инструментов. Подробности этой трагедии вы узнаете из видео.
 

# Авария в Гродненской области # авто # Фотофакт

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