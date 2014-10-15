Мостовский район: «Ауди» протащил скутер около ста метров, 73-летний пенсионер погиб

Новости Беларуси. 23-летний водитель «Ауди» рано утром ехал на учебу в Жировичи. 73-летний пенсионер на скутере отправлялся на рыбалку.

Трагедия произошла на подъезде к деревне Лунно. Водитель иномарки говорит, что не заметил скутер.

ГАИ УВД Гродненского облисполкома:

Заскочивший под правое крыло мопед «Ауди» толкала перед собой. Водитель начал останавливаться, когда лобовое стекло стало рассыпаться.



Водитель скутера скончался на месте.

Напомним, неделю назад чудовищная авария в Смолевичском районе унесла жизни четырех человек.

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и столкнулся с грузовиком, который был припаркован на обочине. Тела мужчины-водителя и трех женщин спасатели доставали из поврежденной машины при помощи специальных инструментов. Подробности этой трагедии вы узнаете из видео.

