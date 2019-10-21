«Вдруг мне под колеса бросается человек. Говорит: «Куда ты гонишь, на «Победе» надо ехать медленнее». Музей ретротехники создают в Минске

Во дворике костела Святого Роха создают музей ретротехники. Каждый из экспонатов здесь не только на ходу, но еще и настоящая кинозвезда.

На таком «Опель Капитан» разъезжал вермахт! А после на базе легендарного авто родилась не менее легендарная «Победа». В гараже у Василия Терешко – сплошной эксклюзив.

Василий Терешко, коллекционер ретроавтомобилей:

Снимали когда-то такой фильм «Застава Жилина» и им нужен был этот автомобиль. В Беларуси нет, только в Польше и в Германии есть. Сделан как раз из этой машины, ГАЗ-52, все переварили.

Техникой минчанин заболел в детстве. Рулил в заброшенной полуторке на стадионе «Динамо» и вечно чинил «Ригу-20». Инженер стал механиком на «Беларусьфильме». А в начале 2000-ых создал Товарищество защиты памятников техники и транспорта «Наша Победа». Вместе с такими же энтузиастами собрал уникальную коллекцию.

Илья Забаронька, автолюбитель:

Этот микроавтобус собирался в Польской Народной Республике в городе Ныса, от этого и пошло название Nysa. Такие микроавтобусы работали у нас, как развозка фруктов и овощей, иногда даже работали маршрутками.

Владислав Жилко, автолюбитель:

Это автомобиль связи и освещения на базе легендарного грузовика ГАЗ-66. Автомобиль эксплуатировался в пожарной аварийно-спасательной части №7 города Минска.

Про кинозвезд автопарка фанаты могут рассказывать часами. Этот Икарус 89-го года рождения недавно вернулся со съемок белорусского фильма «Отражение» про Чернобыльскую катастрофу.

Из 24-ой «Волги» сделали скорую для «Алхимика». К полному метру Василий Терешко приводит в чувства железных коней, как хирург. Юрий Санько, ксендз-каноник, настоятель прихода Пресвятой Троицы:

Мы можем быть спокойны, потому что у нас есть своя и пожарка, и скорая помощь.

Идея создать музей во дворике костела Святого Роха пришла неспроста. Коллекционер – прихожанин. Когда-то на этом месте было католическое кладбище, в советское время действовали две глушилки. Юрий Санько:

Есть идея создания кружка для молодежи по реставрации авто, чтобы дети могли слушать экскурсии про тот или иной транспорт.

А молодежь сейчас на стиле и любит устраивать покатушки на «Волге» по вечерней Октябрьской. Брутальный дух СССР дороже современных иномарок. Василий Терешко:

У меня была «Победа», она у меня была красного цвета. Еду я по Филимонова и вдруг мне прямо под колеса бросается человек. Говорит, куда ты гонишь, на «Победе» надо ехать медленнее, чтобы все тебя видели.