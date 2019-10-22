Меняем шины на зиму: какие выбрать?

Ставить на колеса зимнюю резину перед холодами так же естественно, как и менять летние туфли на теплые ботинки. Хоть октябрь и порадовал нас небывалым теплом, заморозки и снег, по прогнозам синоптиков, придут уже в начале ноября.

Вероника Романькова, старший инспектор отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Госавтоинспекция рекомендует водителям произвести сезонную смену шин, когда температура достигает +7 градусов и напоминает о том, что первого декабря – это условие уже становится обязательным. Водители должны помнить, что на скользкой дороге тормозной путь увеличивается, и если произвести заранее смену шин, то вы свою безопасность сохраните.

При температуре воздуха ниже 7 градусов летняя резина теряет свои свойства и становится жесткой. Ухудшается сцепление с асфальтом, что сказывается на тормозном пути и поведении автомобиля на дороге. Множество зимних ДТП могло бы не быть, если бы водители заранее «переобулись». Те автомобилисты, которые не привыкли тянуть резину и не любят стоять в очередях отправились на шиномонтажные уже сейчас, не дожидаясь гололеда и сугробов.

Водители:

Погода у нас непредсказуемая, как мы видели, уже был снег в Минске, поэтому решили перестраховаться и заранее поменять. Я собираюсь ехать на дальние расстояния: в Москву, в Питер. Нужно переобуться заранее, потому что там погода гораздо холоднее, чем у нас и осадки чаще.

Комплекты летней на зимнюю можно поменять и в собственном гараже. Но специалисты уверяют – раз в полгода колесам нужна балансировка.

Александр Журавкевич говорит, ажиотаж на шиномонтажке начнется через месяц. За 6 лет работы слесарь по ремонту авто, сменил бесчисленное количество шин – и отмечает, в этом деле самое важное – соблюдать регламенты, ведь это безопасность! Александр Журавкевич, слесарь по ремонту автомобиля:

Если шины плохие и не годятся на зиму, мы сразу клиенту об этом даем знать, вплоть до того, что мы не будем их устанавливать, потому что потом будут вопросы возникать, ДТП или еще что-то, и выяснится, где ставили.

Диски проверяют на деформацию, собирают, балансируют и устанавливают. Вся процедура занимает 15 минут. Елена Кутузова, корреспондент:

Самое главное – надежно и правильно закрепить колеса, иначе можно не добраться до пункта назначения. Динамометрический ключ настраивается на определенную модель, а момент затяжки регулируется заводом-изготовителем.

Тем, кто еще не переобулся, зимнюю резину подберут в любом специализированном магазине. Размеры зависят от класса авто, в эконом-сегменте самый ходовые диаметры – 15 и 16, в премиальном – от 17 до 20. Шипы и протектор – все индивидуально, смотря по каким дорогам ездить. Страна производства особого значения не имеет, главное – качество!

Алексей Китов, консультант:

Нужно подходить из того, где человек больше ездит на машине, как он перемещается, интенсивное вождение или неинтенсивное, больше в городе ездит или загород. Есть асимметричная шина, которая будет лучше вести себя на скорости по трассе и будет снижаться риск бокового сноса. А так главное – резина, если мы говорим про безопасность, то лучше покупать шины брендового производителя и более дорогие модели.