Минск: пьяный водитель во дворе дома сбил пенсионера – он скончался в больнице

Новости Беларуси. В столичном дворе пьяный водитель сбил пенсионера и врезался в припаркованный автомобиль. Виновника задержали очевидцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также пришлось удерживать до приезда Госавтоинспекторов и хозяина машины, который был в качестве пассажира. Его ранее лишили водительских прав за пьяную езду.

По словам свидетелей ДТП, автомобиль не просто сбил 74-летнего мужчину, вышедшего из подъезда, но и протащил его около 5 метров.

Пенсионер получил тяжелейшие травмы и был госпитализирован. В больнице он скончался.

