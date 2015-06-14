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Минск: пьяный водитель во дворе дома сбил пенсионера – он скончался в больнице

14 июня 2015 14:04
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Новости Беларуси. В столичном дворе пьяный водитель сбил пенсионера и врезался в припаркованный автомобиль. Виновника задержали очевидцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Также пришлось удерживать до приезда Госавтоинспекторов и хозяина машины, который был в качестве пассажира. Его ранее лишили водительских прав за пьяную езду.

По словам свидетелей ДТП, автомобиль не просто сбил 74-летнего мужчину, вышедшего из подъезда, но и протащил его около 5 метров.  

Пенсионер получил тяжелейшие травмы и был госпитализирован. В больнице он скончался. 
 

# Аварии # Авария в Минске # авто

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