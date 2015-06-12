Этап чемпионата Восточной Европы по дрифтингу пройдет в Минске 14 июня

Новости Беларуси. Самый успешный дрифтер планеты американец Крис Форсберг приехал в Минск. 14 июня столица примет грандиозные соревнования по дрифтингу. Пилоты из Беларуси, России, Украины, Литвы и не только сразятся на первом этапе чемпионата Восточной Европы. Трасса будет находиться в аэропорту «Минск-1».

Валентин Бородавко, участник этапа чемпионата Восточной Европы по дрифтингу:

Качественное топливо очень важно для правильной работы мотора, для его мощности, поэтому мы используем это топливо.

Пусть в дрифте Валентин и новичок (спорткаром управляет всего второй сезон), он уже с уверенностью заявляет: для успешного выступления одного желания мало. Молодой перспективный белорус делает ставку на топливо нового поколения.

Дрифтинг – один из самых зрелищных видов автоспорта. Продемонстрировать умение водить «на грани» в Минск уже съехались гонщики из многих стран Европы и Америки.

Квалификационные заезды, представление участников, дрифт-такси, топ-32 и впервые – супер-тандем-схватка.

Евгений Ружейников, участник этапа чемпионата Восточной Европы по дрифтингу (Россия):

Дрифт в Беларуси развит. Видимо, благодаря организаторам так произошло, что здесь очень хорошие сильные пилоты, которые к нам приезжают, на Запад ездят и достигают очень хороших результатов.

Павел Бусыгин, участник этапа чемпионата Восточной Европы по дрифтингу (Россия):

Есть куча крутых пилотов, с которыми хочется поездить, так как мы в других местах не встречаемся, и получить бесценный опыт. Поэтому все супер.

Одним из партнеров «G-Driv Минск» является именно топливо нового поколения. «G-Driv» на рынке с 2014 года. Сегодня заправиться им можно на девяти АЗС не только в столице, но и в Витебске, Смолевичском и Барановичском районах. И, что немаловажно, цена не ударит по карману владельцев авто – она соизмерима стоимости бензина АИ-95.

Артур Ахметгалимов, заместитель директора по розничным продажам сети АЗС «Газпромнефть» в Беларуси:

Топливо «G-Driv», когда мы говорим о нем, то выделяем три ключевые характеристики. Это топливо помогает увеличить мощность, разгонную динамику и позволяет профессионально защитить двигатель. И мы очень рады, что мы можем нашим белорусским автолюбителям предложить это топливо, которое, я уверен, поможет показать всю мощь автомобилей наших клиентов.

Кстати, необязательно увлекаться дрифтингом, чтобы использовать топливо «G-Drive», – оно прошло серьезные испытания на разных марках автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже 14 июня все желающие смогут насладиться ярким шоу, где рев моторов и запах жженной резины.