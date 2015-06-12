Новости Беларуси. Ночные маршрутки вновь будут курсировать по Минску.

С 13 июня попасть из центра города в микрорайоны Малиновка и Шабаны минчане смогут и в два часа ночи.

Впервые такие поздние рейсы появились в Минске в январе 2015 года, но из-за непопулярности у пассажиров их пришлось отменить. Теперь транспортники надеются, что с приходом лета спрос на полуночные экспрессы будет выше.

Правда, перевозить пассажиров будут уже не каждый день, как это было зимой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В графике «желтых перевозчиков» только три рабочих дня: суббота, воскресенье и понедельник.

Александр Лещенко, начальник отдела контроля и договорной работы ГУ «Столичный транспорт и связь»:

Данные маршруты будут выполнять по три рейса, два из которых будут выполняться отправлением с вокзала, с остановочного пункта «Вокзал», который находится на улице Бобруйской, напротив здания железнодорожного вокзала. И по одному, соответственно, будут выполняться в направлении железнодорожного вокзала с диспетчерских станций «Шабаны» и «Малиновка-4».