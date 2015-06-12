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Под Витебском автомобиль Volkswagen Passat без водителя утонул в озере

12 июня 2015 07:59
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Новости Беларуси. Со слов хозяина автомобиля произошло самопроизвольное движение припаркованного автомобиля, не установленного на ручной тормоз.

Пресс-служба Витебского областного управления МЧС:
11 июня  в 09-14 в ЦОУ Витебского УМЧС от дежурного Витебского РОВД  поступило сообщение о том, что Витебском районе в Туловском озере под водой обнаружен легковой автомобиль. Как выяснилось, в озере под водой на расстоянии 10 м от берега и глубине 1,5 м находится легковой автомобиль Volkswagen Passat, принадлежащий жителю областного центра.

Спасатели совместно с работниками РОВД и ОСВОД при помощи надувного понтона подняли автомобиль на поверхность воды и извлекли на берег.

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Причину полтергейста выяснили быстро: водитель забыл поставить машину на ручник. 

Иномарка прокатилась несколько метров и чуть не протаранила припаркованные автомобили. Однако далеко уехать минивэну не удалось. Мужчина, ставший очевидцем курьезного происшествия, руками удержал иномарку до возвращения хозяина (смотрите видео).

# авто # Авария в Витебской области

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