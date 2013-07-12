МИД Беларуси: Белорусы, попавшие в ДТП в Волынской области, 12 июля прибудут в Брест

Новости Беларуси. Белорусы, попавшие в ДТП в Волынской области, 12 июля прибудут в Брест. Об этом сообщили в МИД нашей страны. Сотрудники консульской службы посольства Беларуси в Киеве со вчерашнего дня находятся в Ковеле и оказывают всю необходимую помощь.

12 июля из Бреста отправились 5 реанимационных автомобилей, которые доставят тех, кого можно перевозить только лежа. На протяжении всего пути колонну будут сопровождать машины ГАИ. Всех пострадавших доставят в Брест, где они пройдут дополнительное медицинское обследование.

Тех, кому медицинская помощь не потребуется, отправят в Минск.

Накануне в областную больницу Бреста поступила пострадавшая в аварии 7-летняя девочка. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое. Она находится в сознании, под наблюдением врачей.

Напомним, авария произошла 11 июля утром в Волынской области Украины. Туристический автобус, который вез группу белорусских граждан в Болгарию, столкнулся с рейсовым автобусом. 8 человек погибли, среди них один белорусский ребенок, 30 пострадали.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.