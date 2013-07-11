Автомобилисты с улицы Седых в Минске вместе с работниками ЖЭС создали новые экопарковки

Новости Беларуси. Тандем жильцов и коммунальщиков. Автомобилисты с улицы Седых объединились с работниками ЖЭС и создали новые места для своих авто. Водители сами проявили инициативу и оплатили работы.

Теперь во дворе дома номер 38 появится новая экопарковка. Зеленая стоянка не повреждает газон и удобна в эксплуатации, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сергей Гайшун, директор КУП ЖЭУ № 78:

Преимущество в том, что эту парковку можно в любой момент, по желанию собственника этой парковки, перенести в другое место. Если возникает необходимость проводить какие-либо работы по раскопкам, значит ее можно просто на время демонтировать, а потом на место положить.