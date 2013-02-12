Маршрутка с пассажирами и две легковушки столкнулись под Борисовом. 1 человек погиб, 10 ранены

Новости Беларуси. Крупная авария под Борисовом. На оживленной трассе Слобода – Новосады столкнулись маршрутное такси с пассажирами и две легковых машины. Погибла девушка-водитель одного из легковых авто. 10 человек обратились за помощью медиков (8 пассажиров маршрутки и двое водителей). После осмотра и предоставления первой медицинской помощи всех отпустили домой.

По словам очевидцев, происшествия сначала столкнулись две легковых машины, потом одну из машин вынесло на встречную, где в тот момент двигалась маршрутка.

Происшествие произошло в утреннее время. Шел снег. По основной версии, 25-летняя девушка не справилась с управлением, что и привело к трагедии. Следователи определять и состояние дорожного покрытия на этом участке трассы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.