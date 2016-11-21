Как правильно пройти техосмотр и что для этого нужно?

Транспорт на дроге – средство повышенной опасности. А потому исправность его состояния водителям необходимо контролировать постоянно и не забывать своевременно проходить техосмотр. Тем более, что уже сегодня процедура диагностики занимает не более 10 минут. Главное – хорошо подготовиться.

Прежде чем отправлять свой автомобиль на диагностику, вымойте его как следует. Проверьте комплектацию, подготовьте все необходимые документы. И вперёд – на станцию диагностики!

Первое, на что обратят внимание механики: состояние лакокрасочного покрытия вашего автомобиля и работоспособность внешних световых приборов. Потому лучше заблаговременно заменить все перегоревшие лампочки.

Чтобы обойтись без лишних нареканий, заранее проверьте состояние ремней безопасности в автомобиле и захватите всю необходимую комплектацию: огнетушитель, аптечку и знак аварийной остановки.

В продолжении проверки на диагностической станции обратят внимание и на экологические показатели двигателя авто.

Во время диагностики особое внимание механики уделяют тормозной системе вашего автомобиля.