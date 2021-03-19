Аренда автомобиля в Беларуси. Что важно знать перед тем, как сесть за руль

Отсутствие личного авто – давно не проблема. Сейчас, чтобы не тратиться на покупку машины, можно взять ее в аренду.

Светлана Войшнарович, специалист по работе с клиентами:

При получении автомобиля стаж вождения должен быть не менее года для граждан Республики Беларусь, в зависимости от класса автомобиля. И возраст от 19 лет. Ограничения также оговариваются изначально: по территории Республики Беларусь либо с выездом за границу. У нас есть посуточная аренда, каршеринг и аренда с водителем почасовая.

Для того, чтобы получить временное средство передвижения, нужно предъявить паспорт и водительское удостоверение. Долгосрочная аренда предусматривает залог за авто, так компания будет уверена, что вы вернете машину. Светлана Войшнарович:

При получении автомобиля он осматривается со всех сторон: кузов, салон – все фиксируется в акте приема-передачи автомобиля.

Забронировать свою машину можно и через смартфон. Каршеринг – это краткосрочная аренда авто. Принцип работы таков: с помощью мобильного приложения вы находите свободный автомобиль, пара мгновений – и вы уже за рулем своей «ласточки». А позже деньги за такую поездку списываются с банковской карты.

Иван Яцкевич, старший инспектор ДПС отдела ГАИ Октябрьского РУВД:

Люди пользуются услугами каршеринга для разных целей. Да, среди них, к сожалению, присутствуют и те, которые берут машину целенаправленно «полихачить», но, к счастью, таких водителей немного. Чаще это добропорядочные граждане, которые берут машины для каких-то своих целей. Вот уже больше трех лет минчанин Максим стабильно прибегает к каршерингу несколько раз в неделю. Это альтернатива такси, а стоимость такого проката ниже долгосрочной аренды. Максим Гордиас:

Плюсы – это, естественно, не болит голова по поводу обслуживания машины. То есть взял, использовал, поставил и забыл, что с ней дальше будет тебя не волнует. Платишь только за факт использования авто, никаких проблем нет. Из минусов – это, естественно, дополнительная ответственность. Нет шансов никаких абсолютно, что после тебя с машиной что-то не случится, поэтому многих это отпугивает.