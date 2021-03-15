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С какими неисправностями нельзя ездить на автомобиле и какая ответственность предусмотрена, если на это не реагировать?

15 марта 2021 07:35
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Любишь кататься, люби и саночки возить. Некоторые водители, заметив даже самую незначительную неисправность своего любимого четырехколесного друга, сразу мчатся на СТО, другие – никак не реагируют и продолжают эксплуатировать автомобиль. Согласно правилам дорожного движения, водитель обязан содержать участвующее в дорожном движении транспортное средство в технически исправном состоянии, проверять его следует перед началом движения.

С какими неисправностями нельзя ездить на автомобиле и какая ответственность предусмотрена, если на это не реагировать?-1

Иван Яцкевич, старший инспектор ДПС отдела ГАИ Октябрьского РУВД г. Минска:
При возникновении неисправностей, за исключением неисправностей тормозной системы, рулевого управления, неисправностей сцепного устройства в составе автопоезда, неисправностей стеклоочистителей во время выпадения осадков, а также негорящими либо отсутствующими фарами, задними габаритными огнями в темное время суток на неосвещенной дороге при ее недостаточной видимости, водитель должен принять меры к их устранению. Если это невозможно, он может следовать к месту стоянки или ремонта, соблюдая необходимые меры предосторожности по обеспечению безопасности дорожного движения.

С какими неисправностями нельзя ездить на автомобиле и какая ответственность предусмотрена, если на это не реагировать?-4

Есть ровно пять параметров, которые должны подвергаться контролю перед каждой поездкой. Ответственность за любую техническую неисправность лежит на плечах водителя.

Виктория Царук, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Октябрьского района г. Минска:
Согласно действующему законодательству, за управление транспортным средством, имеющим неисправности тормозной системы, рулевого управления, сцепного устройства в составе поезда, стеклоочистителей во время выпадения осадков, с негорящими фарами или задними габаритными огнями в темное время суток или в условиях недостаточной видимости влечет наложение штрафа в размере от одной до трех базовых величин.

С какими неисправностями нельзя ездить на автомобиле и какая ответственность предусмотрена, если на это не реагировать?-7

За управление транспортным средством с другими неисправностями, наличие которых запрещает участие в дорожном движении, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до одной базовой величины.

Виктория Царук:
За аналогичные нарушения, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от двух до пяти базовых величин.

С какими неисправностями нельзя ездить на автомобиле и какая ответственность предусмотрена, если на это не реагировать?-10

Зеленых вам светофоров и пусть неисправности объезжают стороной!

# ГАИ # авто # Иван Яцкевич # Виктория Царук # Юлия Пашкевич # Фотофакт # Автомобили

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