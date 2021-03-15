С какими неисправностями нельзя ездить на автомобиле и какая ответственность предусмотрена, если на это не реагировать?

Любишь кататься, люби и саночки возить. Некоторые водители, заметив даже самую незначительную неисправность своего любимого четырехколесного друга, сразу мчатся на СТО, другие – никак не реагируют и продолжают эксплуатировать автомобиль. Согласно правилам дорожного движения, водитель обязан содержать участвующее в дорожном движении транспортное средство в технически исправном состоянии, проверять его следует перед началом движения.

Иван Яцкевич, старший инспектор ДПС отдела ГАИ Октябрьского РУВД г. Минска:

При возникновении неисправностей, за исключением неисправностей тормозной системы, рулевого управления, неисправностей сцепного устройства в составе автопоезда, неисправностей стеклоочистителей во время выпадения осадков, а также негорящими либо отсутствующими фарами, задними габаритными огнями в темное время суток на неосвещенной дороге при ее недостаточной видимости, водитель должен принять меры к их устранению. Если это невозможно, он может следовать к месту стоянки или ремонта, соблюдая необходимые меры предосторожности по обеспечению безопасности дорожного движения.

Есть ровно пять параметров, которые должны подвергаться контролю перед каждой поездкой. Ответственность за любую техническую неисправность лежит на плечах водителя. Виктория Царук, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Октябрьского района г. Минска:

Согласно действующему законодательству, за управление транспортным средством, имеющим неисправности тормозной системы, рулевого управления, сцепного устройства в составе поезда, стеклоочистителей во время выпадения осадков, с негорящими фарами или задними габаритными огнями в темное время суток или в условиях недостаточной видимости влечет наложение штрафа в размере от одной до трех базовых величин.

За управление транспортным средством с другими неисправностями, наличие которых запрещает участие в дорожном движении, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до одной базовой величины. Виктория Царук:

За аналогичные нарушения, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от двух до пяти базовых величин.