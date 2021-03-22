Что делать, если угнали автомобиль?

Берегись не автомобиля, а тех, кто так и норовит присвоить иномарку себе. В зоне риска старые и забытые своими владельцами машины, для опытного преступника они – лучшая мишень. Александр Гильдюк, заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:

Открываются в силу возраста любым ключом, любой отверткой. Люди приезжают, берут эвакуатор, похищают автомобиль, в последующем либо он разбирается на запчасти. Годные запчасти используются, негодные выбраковываются, отдаются на металлолом, либо автомобиль целиком сдается на вторсырье. У нас в текущем году зарегистрированы четыре кражи автомобиля, и все они раскрыты.

К слову, краж из салона автомобилей зарегистрировано гораздо больше. Согласно последней статистике, сотрудниками правоохранительных органов выявлено 83 преступления, из которых 22 уже раскрыты. Александр Гильдюк:

Вещи из салонов автомобилей путем разбития стекол – это какие-то телефоны, сумки, борсетки, ноутбуки. Возобновились кражи элементов линз зеркал и парктроников. И третья категория краж – это кражи аккумуляторных батарей как с большегрузов, так и со старых автомобилей.

А вот присваивание чужих автомагнитол в кругах заядлых клептоманов больше не в тренде. Опытные нарушители закона предпочитают охотиться за добычей посолиднее. Благо заводская музыкальная техника новейших иномарок не по зубам даже самым искусным преступникам. Изъять встроенную в машину дорогостоящую деталь и остаться незамеченным – в современных реалиях миссия невыполнимая. Но находятся смельчаки, которые наивно полагают, что им море по колено. Александр Гильдюк:

Лицо, ранее судимое, он раньше совершал кражи из автомобилей. В конце прошлого года мы установили, что он совершил хищение, он в одиночку украл двадцатые колеса с Jeep. Загрузил их в машину, даже багажник не закрывался. Этот же человек увидел в 300 метрах от своего дома мотоцикл дорогостоящий, закатил просто руками в тот же гараж.

Чтобы не стать лакомым кусочком для вора, всегда закрывайте дверь машины и никогда не оставляйте ключи в салоне. Паркуйтесь в гараже или на стоянках, оборудованных камерами видеонаблюдения. Помните: кресло любимой иномарки не лучшее место для хранения ценных вещей и денег. Но что делать, когда ты уже пострадал от кражи? Александр Гильдюк:

Ничего трогать не нужно. Вызывается милиция по телефону 102, прибывает следственно-оперативная группа. Единственное, что может сделать владелец до приезда милиции, если он видит, что рядом находятся какие-то автомобили и владельцы этих автомобилей собираются уезжать, хотя бы записать номера. Для чего? Чтобы сотрудники милиции в последующем их могли опросить, может быть, эти лица явились очевидцами. Для раскрытия преступления мелочей не бывает. Бывает одной фразы, одной какой-то метки, шапки, куртки, эмблемы, сумки достаточно, потому что у нас, как правило, лица, которые совершают кражи из автомобилей, являются известными лицами, это люди, которые годами совершают эти преступления.

Несмотря на то, что найти преступника иногда крайне проблематично, справедливость все равно берет верх, а наказание за содеянное следует незамедлительно.