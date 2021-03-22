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Что делать, если угнали автомобиль?

22 марта 2021 09:22
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Берегись не автомобиля, а тех, кто так и норовит присвоить иномарку себе. В зоне риска старые и забытые своими владельцами машины, для опытного преступника они – лучшая мишень.

Александр Гильдюк, заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:
Открываются в силу возраста любым ключом, любой отверткой. Люди приезжают, берут эвакуатор, похищают автомобиль, в последующем либо он разбирается на запчасти. Годные запчасти используются, негодные выбраковываются, отдаются на металлолом, либо автомобиль целиком сдается на вторсырье. У нас в текущем году зарегистрированы четыре кражи автомобиля, и все они раскрыты.

Что делать, если угнали автомобиль? -1

К слову, краж из салона автомобилей зарегистрировано гораздо больше. Согласно последней статистике, сотрудниками правоохранительных органов выявлено 83 преступления, из которых 22 уже раскрыты.

Александр Гильдюк:
Вещи из салонов автомобилей путем разбития стекол – это какие-то телефоны, сумки, борсетки, ноутбуки. Возобновились кражи элементов линз зеркал и парктроников. И третья категория краж – это кражи аккумуляторных батарей как с большегрузов, так и со старых автомобилей.

Что делать, если угнали автомобиль? -4

А вот присваивание чужих автомагнитол в кругах заядлых клептоманов больше не в тренде. Опытные нарушители закона предпочитают охотиться за добычей посолиднее. Благо заводская музыкальная техника новейших иномарок не по зубам даже самым искусным преступникам. Изъять встроенную в машину дорогостоящую деталь и остаться незамеченным – в современных реалиях миссия невыполнимая. Но находятся смельчаки, которые наивно полагают, что им море по колено.

Александр Гильдюк:
Лицо, ранее судимое, он раньше совершал кражи из автомобилей. В конце прошлого года мы установили, что он совершил хищение, он в одиночку украл двадцатые колеса с Jeep. Загрузил их в машину, даже багажник не закрывался. Этот же человек увидел в 300 метрах от своего дома мотоцикл дорогостоящий, закатил просто руками в тот же гараж.

Что делать, если угнали автомобиль? -7

Чтобы не стать лакомым кусочком для вора, всегда закрывайте дверь машины и никогда не оставляйте ключи в салоне. Паркуйтесь в гараже или на стоянках, оборудованных камерами видеонаблюдения. Помните: кресло любимой иномарки не лучшее место для хранения ценных вещей и денег. Но что делать, когда ты уже пострадал от кражи?

Александр Гильдюк:
Ничего трогать не нужно. Вызывается милиция по телефону 102, прибывает следственно-оперативная группа. Единственное, что может сделать владелец до приезда милиции, если он видит, что рядом находятся какие-то автомобили и владельцы этих автомобилей собираются уезжать, хотя бы записать номера. Для чего? Чтобы сотрудники милиции в последующем их могли опросить, может быть, эти лица явились очевидцами. Для раскрытия преступления мелочей не бывает. Бывает одной фразы, одной какой-то метки, шапки, куртки, эмблемы, сумки достаточно, потому что у нас, как правило, лица, которые совершают кражи из автомобилей, являются известными лицами, это люди, которые годами совершают эти преступления.

Что делать, если угнали автомобиль? -10

Несмотря на то, что найти преступника иногда крайне проблематично, справедливость все равно берет верх, а наказание за содеянное следует незамедлительно.

Что делать, если угнали автомобиль? -13

Александр Гильдюк:
Если лицо ранее не привлекалось к уголовной ответственности, то ответственность будет по статье 205 части первой – до трех лет лишения свободы. Если лицо ранее судимое – до четырех лет лишения свободы предусмотрено кодексом. В том случае, если совершено хищение на сумму в 250 и более базовых величин, то до семи лет лишения свободы.

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