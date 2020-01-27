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Как правильно тормозить в экстремальных ситуациях? Советы от специалиста

27 января 2020 08:53
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Мария Вашкевич, инструктор по контраварийной подготовке:
Профессиональные спортсмены прежде чем ездить, сначала учатся падать, точно так же и для водителей основа всей безопасности это правильное торможение. Сегодня мы вас научим это делать.

Как правильно тормозить в экстремальных ситуациях? Советы от специалиста-1

В самом начале движения, еще до того, как выезжать на дорогу, просушите и прогрейте тормоза короткими нажатиями на педаль тормоза.

Как правильно тормозить в экстремальных ситуациях? Советы от специалиста-4

Если у вас современный автомобиль, то не стесняйтесь для экстренного торможения бить педаль тормоза со всей силы, электронные помощники не дадут вашему автомобилю уйти в занос.

Как правильно тормозить в экстремальных ситуациях? Советы от специалиста-7

По педали тормоза нужно бить с упора: левой ногой упираемся в подставку для ноги и со всей силы удар по педали. Можно забыть про педаль сцепления, ничего страшного, если машина заглохнет, главное это эффективно затормозить.

Как правильно тормозить в экстремальных ситуациях? Советы от специалиста-10

Нельзя быть уверенным, что вы все сделаете правильно в экстренной ситуации, поэтому лучше всего потренироваться в спокойных условиях, выезжайте на какую-нибудь пустынную парковку и несколько раз экстренно потормозите.

Как правильно тормозить в экстремальных ситуациях? Советы от специалиста-13

После поездки на тормозах скапливается много жидкости от всех этих реагентов, снежной каши и луж. Завершая поездку, перед постановкой машины на стоянку, точно так же, как и при начале движения, потормозите короткими движениями, чтобы просушить тормоза.

Как правильно тормозить в экстремальных ситуациях? Советы от специалиста-16

И еще один лайфхак – прежде, чем поставить машину на стоянку, просушите тормоза как в начале движения: короткими нажатиями на тормоз.

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