Как правильно тормозить в экстремальных ситуациях? Советы от специалиста

Мария Вашкевич, инструктор по контраварийной подготовке:

Профессиональные спортсмены прежде чем ездить, сначала учатся падать, точно так же и для водителей основа всей безопасности – это правильное торможение. Сегодня мы вас научим это делать.

В самом начале движения, еще до того, как выезжать на дорогу, просушите и прогрейте тормоза короткими нажатиями на педаль тормоза.

Если у вас современный автомобиль, то не стесняйтесь для экстренного торможения бить педаль тормоза со всей силы, электронные помощники не дадут вашему автомобилю уйти в занос.

По педали тормоза нужно бить с упора: левой ногой упираемся в подставку для ноги и со всей силы удар по педали. Можно забыть про педаль сцепления, ничего страшного, если машина заглохнет, главное – это эффективно затормозить.

Нельзя быть уверенным, что вы все сделаете правильно в экстренной ситуации, поэтому лучше всего потренироваться в спокойных условиях, выезжайте на какую-нибудь пустынную парковку и несколько раз экстренно потормозите.

После поездки на тормозах скапливается много жидкости от всех этих реагентов, снежной каши и луж. Завершая поездку, перед постановкой машины на стоянку, точно так же, как и при начале движения, потормозите короткими движениями, чтобы просушить тормоза.