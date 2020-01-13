ГАИ: «Основная причина ДТП – нарушение водителями правил проезда пешеходных переходов»

Александра Попова, начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома: В 2019 году было зафиксировано 573 ДТП с пострадавшими, 33 случая – со смертельным исходом. В первую очередь основными причинами такого рода ДТП являются: нарушение водителями правил проезда пешеходных переходов, далее следует нарушение правил проезда перекрестков, правил маневрирования, соблюдение скоростного режима и дистанции, но превалирующее большинство – это все же нарушение правил проезда пешеходных переходов. Поэтому в настоящее время мы обеспокоены дорожной ситуацией с травматизмом именно с пешеходами.

Александра Попова: Если говорить о количестве ДТП с пешеходами, то возрастает. Если мы говорим о количестве ДТП по вине нетрезвых водителей, то статистика говорит о том, что водители у нас начали более внимательно и добросовестно относиться к управлению транспортным средством и они все реже допускают управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Александра Попова: Есть ДТП, когда просто банально есть несоблюдение правил дорожного движения. Например, при пересечении в неположенном месте или на запрещающий сигнал, водители также бывают невнимательными. Существует такое понятие, как «конфликт водителя и пешехода», когда пешеходу горит разрешающий сигнал на светофорном объекте для пересечения проезжей части, и в то же время водитель может поворачивать, и водители бывают невнимательными.

Бывает, неправильный выбор скоростного режима. Бывают ситуации, когда действительно пешеходы не обращают внимания на то, что остановился транспорт или не остановился, на нерегулируемом пешеходном переходе пересекают проезжую часть, перебегают ее – это актуально для подростков, несовершеннолетних.

Если мы говорим о дворовой территории, то там из-за большого количества припаркованных машин не всегда водитель обращает внимание, осуществляя тот или иной маневр, например, двигаясь задним ходом, на то, что там может прибегать ребенок или, как были у нас некоторые случаи, проходить пожилой человек. В этой ситуации водители должны понимать, что дворовая территория – это та территория, которую пешеходы воспринимают, как безопасную для себя зону и осознавать, что движение должно происходить с минимальной скоростью и должны ожидать появление детей на проезжей части.