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ГАИ: «Основная причина ДТП – нарушение водителями правил проезда пешеходных переходов»

13 января 2020 09:55
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Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома Александра Попова.

Расскажите о статистике 2019 года. Какие были виды ДТП и в каком количестве?

Александра Попова, начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
В 2019 году было зафиксировано 573 ДТП с пострадавшими, 33 случая – со смертельным исходом. В первую очередь основными причинами такого рода ДТП являются: нарушение водителями правил проезда пешеходных переходов, далее следует нарушение правил проезда перекрестков, правил маневрирования, соблюдение скоростного режима и дистанции, но превалирующее большинство – это все же нарушение правил проезда пешеходных переходов. Поэтому в настоящее время мы обеспокоены дорожной ситуацией с травматизмом именно с пешеходами.

ГАИ: «Основная причина ДТП – нарушение водителями правил проезда пешеходных переходов»-1

Если сравнивать с предыдущими годами, меньше происходит ДТП?

Александра Попова:
Если говорить о количестве ДТП с пешеходами, то возрастает. Если мы говорим о количестве ДТП по вине нетрезвых водителей, то статистика говорит о том, что водители у нас начали более внимательно и добросовестно относиться к управлению транспортным средством и они все реже допускают управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. 

ГАИ: «Основная причина ДТП – нарушение водителями правил проезда пешеходных переходов»-4

По каким причинам чаще случаются ДТП с пешеходами?

Александра Попова:
Есть ДТП, когда просто банально есть несоблюдение правил дорожного движения. Например, при пересечении в неположенном месте или на запрещающий сигнал, водители также бывают невнимательными. Существует такое понятие, как «конфликт водителя и пешехода», когда пешеходу горит разрешающий сигнал на светофорном объекте для пересечения проезжей части, и в то же время водитель может поворачивать, и водители бывают невнимательными.

ГАИ: «Основная причина ДТП – нарушение водителями правил проезда пешеходных переходов»-7

Бывает, неправильный выбор скоростного режима. Бывают ситуации, когда действительно пешеходы не обращают внимания на то, что остановился транспорт или не остановился, на нерегулируемом пешеходном переходе пересекают проезжую часть, перебегают ее – это актуально для подростков, несовершеннолетних.

Если мы говорим о дворовой территории, то там из-за большого количества припаркованных машин не всегда водитель обращает внимание, осуществляя тот или иной маневр, например, двигаясь задним ходом, на то, что там может прибегать ребенок или, как были у нас некоторые случаи, проходить пожилой человек. В этой ситуации водители должны понимать, что дворовая территория – это та территория, которую пешеходы воспринимают, как безопасную для себя зону и осознавать, что движение должно происходить с минимальной скоростью и должны ожидать появление детей на проезжей части.

ГАИ: «Основная причина ДТП – нарушение водителями правил проезда пешеходных переходов»-10

# ГАИ # авто # Александра Попова # Фотофакт

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