Прямой эфир

«Основа безопасности на дороге – это дистанция». Как правильно водить зимой, чтобы не попасть в ДТП

13 января 2020 08:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Мария Вашкевич, инструктор по контраварийной подготовке:
По статистике, именно зимой совершается наибольшее количество ДТП. Летом сухой асфальт прощает ошибки, а зимой случается авария. Сегодня мы поделимся советами, как управлять автомобилем в сложных дорожно-транспортных условиях и не попасть в печальную статистику.

«Основа безопасности на дороге – это дистанция». Как правильно водить зимой, чтобы не попасть в ДТП-1

Основа безопасности на дороге это дистанция. Дистанция нужна такая, чтобы если автомобиль сбоку перестраивается, вам не нужно было не то, что экстренно тормозить, даже сбрасывать скорость. Таким образом, мы совершенно не замедляем городской поток и создаем себе безопасность. Дистанция это как бы полоса разгона и торможения, которые мы всегда возим с собой.

«Основа безопасности на дороге – это дистанция». Как правильно водить зимой, чтобы не попасть в ДТП-4

Особенно важно: зимой тормозить заранее перед светофором, т. е. отпускаем сначала газ, потом тормозим и обязательно последние метры оставляем как бы страховочными, чтобы докатиться, ведь именно перед переходами и светофорами самая скользкая дорога.

«Основа безопасности на дороге – это дистанция». Как правильно водить зимой, чтобы не попасть в ДТП-7

Мы находимся в наибольшей безопасности, когда мы движемся по прямой, когда мы не поворачиваем и поэтому все наши действия и повороты должны быть максимально плавными и аккуратными. Перестраиваться нужно таким образом, чтобы вообще не крутить руками руль. Посмотрели на соседнюю полосу и плавно, ничего не делая руками, машина сама перестраивается туда, куда мы хотим.

«Основа безопасности на дороге – это дистанция». Как правильно водить зимой, чтобы не попасть в ДТП-10

Тормозить всегда нужно на прямых колесах до поворота, в повороте максимально медленно. Лучше предположить, что поворот более скользкий, чем он есть на самом деле, чем наоборот и начать разгоняться уже в повороте.

«Основа безопасности на дороге – это дистанция». Как правильно водить зимой, чтобы не попасть в ДТП-13

Будьте внимательны и осторожны на дорогах! Следите не только за собой, но и за другими водителями и удачи на дорогах!

«Основа безопасности на дороге – это дистанция». Как правильно водить зимой, чтобы не попасть в ДТП-16

# Автомобили # авто # Мария Вашкевич # Фотофакт # Полезные советы

Другие новости рубрики

Все новости
«Это всё скапливается, мы всем этим дышим». Как очищают салон автомобиля от солевых пятен
23 декабря 2019 07:28

«Это всё скапливается, мы всем этим дышим». Как очищают салон автомобиля от солевых пятен

Что делать, если колесо в автомобиле начинает барахлить
18 декабря 2019 07:47

Что делать, если колесо в автомобиле начинает барахлить

Как купить хороший автомобиль, а не автохлам? Шесть советов
10 декабря 2019 08:51

Как купить хороший автомобиль, а не автохлам? Шесть советов