«Основа безопасности на дороге – это дистанция». Как правильно водить зимой, чтобы не попасть в ДТП

Мария Вашкевич, инструктор по контраварийной подготовке:

По статистике, именно зимой совершается наибольшее количество ДТП. Летом сухой асфальт прощает ошибки, а зимой случается авария. Сегодня мы поделимся советами, как управлять автомобилем в сложных дорожно-транспортных условиях и не попасть в печальную статистику.

Основа безопасности на дороге – это дистанция. Дистанция нужна такая, чтобы если автомобиль сбоку перестраивается, вам не нужно было не то, что экстренно тормозить, даже сбрасывать скорость. Таким образом, мы совершенно не замедляем городской поток и создаем себе безопасность. Дистанция – это как бы полоса разгона и торможения, которые мы всегда возим с собой.

Особенно важно: зимой тормозить заранее перед светофором, т. е. отпускаем сначала газ, потом тормозим и обязательно последние метры оставляем как бы страховочными, чтобы докатиться, ведь именно перед переходами и светофорами самая скользкая дорога.

Мы находимся в наибольшей безопасности, когда мы движемся по прямой, когда мы не поворачиваем и поэтому все наши действия и повороты должны быть максимально плавными и аккуратными. Перестраиваться нужно таким образом, чтобы вообще не крутить руками руль. Посмотрели на соседнюю полосу и плавно, ничего не делая руками, машина сама перестраивается туда, куда мы хотим.

Тормозить всегда нужно на прямых колесах до поворота, в повороте – максимально медленно. Лучше предположить, что поворот более скользкий, чем он есть на самом деле, чем наоборот и начать разгоняться уже в повороте.