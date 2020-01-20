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Базовый набор автомобилиста. Что должно быть в машине кроме аптечки

20 января 2020 08:53
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Мария Вашкевич, инструктор по контраварийной подготовке:
Многие автовладельцы считают, что в машине есть место только для обязательных аксессуаров: огнетушителя, аптечки, знака аварийной остановки. В зимнее время года к обязательному набору нужно добавить еще и необходимые вещи. Сегодня мы соберем оптимальный набор автомобилиста, который должен быть в каждой машине.

Базовый набор автомобилиста. Что должно быть в машине кроме аптечки-1

Все вещи можно разделить условно на две группы: одни для водителей и пассажиров, а другие для автомобиля.

Базовый набор автомобилиста. Что должно быть в машине кроме аптечки-4

Первое, что кладут в машину это щетка, но к ней мы рекомендуем еще добавить размораживатель для стекол, потому что если просто пользоваться одним скребком, то это через некоторое время портит наши стекла.

Базовый набор автомобилиста. Что должно быть в машине кроме аптечки-7

Круглый год в машине хорошо иметь универсальное смазочное средство и армированный скотч.

Базовый набор автомобилиста. Что должно быть в машине кроме аптечки-10

Лопата и буксировочный трос в случае снегопадов пригодится даже тем, кто никогда не выезжает из города.

Теперь переходим к тем вещам, которые необходимы для водителя. Часто зимой люди ездят в легкой одежде и в случае какой-то экстремальной ситуации оказываются абсолютно беззащитны перед лицом стихии. Пробитое колесо, какая-то неисправность и уже какое-то время нужно проводить вне машины. Для этого обязательно возите с собой теплую непромокаемую обувь по сезону, запасные варежки, плед вообще универсальная штука, дополнительный слой тепла, сухие носки, шапку и светоотражающий жилет

Базовый набор автомобилиста. Что должно быть в машине кроме аптечки-13

Эти вещи не займут много места, но во всех учебниках по выживанию их рекомендуется иметь спички и нож.

Базовый набор автомобилиста. Что должно быть в машине кроме аптечки-16

Никогда не будут лишними в машине питьевая вода и сосательные конфеты. Никто не застрахован от падения давления, а кроме этого они помогают справиться с сонливостью на монотонной дороге.

Базовый набор автомобилиста. Что должно быть в машине кроме аптечки-19

Надеемся, что обязательный комплект автомобилиста вам никогда не понадобится, а вот наш базовый набор сделает ежедневное пользование автомобилем более комфортным.

Базовый набор автомобилиста. Что должно быть в машине кроме аптечки-22

# Автомобили # авто # Мария Вашкевич # Фотофакт # Полезные советы

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