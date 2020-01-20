Базовый набор автомобилиста. Что должно быть в машине кроме аптечки

Мария Вашкевич, инструктор по контраварийной подготовке:

Многие автовладельцы считают, что в машине есть место только для обязательных аксессуаров: огнетушителя, аптечки, знака аварийной остановки. В зимнее время года к обязательному набору нужно добавить еще и необходимые вещи. Сегодня мы соберем оптимальный набор автомобилиста, который должен быть в каждой машине.

Все вещи можно разделить условно на две группы: одни – для водителей и пассажиров, а другие – для автомобиля.

Первое, что кладут в машину – это щетка, но к ней мы рекомендуем еще добавить размораживатель для стекол, потому что если просто пользоваться одним скребком, то это через некоторое время портит наши стекла.

Круглый год в машине хорошо иметь универсальное смазочное средство и армированный скотч.

Лопата и буксировочный трос в случае снегопадов пригодится даже тем, кто никогда не выезжает из города. Теперь переходим к тем вещам, которые необходимы для водителя. Часто зимой люди ездят в легкой одежде и в случае какой-то экстремальной ситуации оказываются абсолютно беззащитны перед лицом стихии. Пробитое колесо, какая-то неисправность и уже какое-то время нужно проводить вне машины. Для этого обязательно возите с собой теплую непромокаемую обувь по сезону, запасные варежки, плед – вообще универсальная штука, дополнительный слой тепла, сухие носки, шапку и светоотражающий жилет.

Эти вещи не займут много места, но во всех учебниках по выживанию их рекомендуется иметь – спички и нож.

Никогда не будут лишними в машине питьевая вода и сосательные конфеты. Никто не застрахован от падения давления, а кроме этого они помогают справиться с сонливостью на монотонной дороге.