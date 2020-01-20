Базовый набор автомобилиста. Что должно быть в машине кроме аптечки
Мария Вашкевич, инструктор по контраварийной подготовке:
Многие автовладельцы считают, что в машине есть место только для обязательных аксессуаров: огнетушителя, аптечки, знака аварийной остановки. В зимнее время года к обязательному набору нужно добавить еще и необходимые вещи. Сегодня мы соберем оптимальный набор автомобилиста, который должен быть в каждой машине.
Все вещи можно разделить условно на две группы: одни – для водителей и пассажиров, а другие – для автомобиля.
Первое, что кладут в машину – это щетка, но к ней мы рекомендуем еще добавить размораживатель для стекол, потому что если просто пользоваться одним скребком, то это через некоторое время портит наши стекла.
Круглый год в машине хорошо иметь универсальное смазочное средство и армированный скотч.
Лопата и буксировочный трос в случае снегопадов пригодится даже тем, кто никогда не выезжает из города.
Теперь переходим к тем вещам, которые необходимы для водителя. Часто зимой люди ездят в легкой одежде и в случае какой-то экстремальной ситуации оказываются абсолютно беззащитны перед лицом стихии. Пробитое колесо, какая-то неисправность и уже какое-то время нужно проводить вне машины. Для этого обязательно возите с собой теплую непромокаемую обувь по сезону, запасные варежки, плед – вообще универсальная штука, дополнительный слой тепла, сухие носки, шапку и светоотражающий жилет.
Эти вещи не займут много места, но во всех учебниках по выживанию их рекомендуется иметь – спички и нож.
Никогда не будут лишними в машине питьевая вода и сосательные конфеты. Никто не застрахован от падения давления, а кроме этого они помогают справиться с сонливостью на монотонной дороге.
Надеемся, что обязательный комплект автомобилиста вам никогда не понадобится, а вот наш базовый набор сделает ежедневное пользование автомобилем более комфортным.