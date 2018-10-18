От купе до кроссовера. Показываем необычные новинки автопрома

От купе до кроссовера, от «приемлемо» до «очень дорого». На этой неделе весь автомир обсуждает старт производства сразу нескольких необычных концептов.

Кросс-версия Lada XRAY стала серийной. В Тольятти началось производство приподнятой версии хэтчбека. Помимо клиренса в 215 мм, автомобиль получил усиленный подрамник двигателя, особый обвес и массу дополнительных опций.

Повышенную проходимость обеспечивает перенастроенная система контроля устойчивости и функция выбора трассы: грязи, снега или песка. Кроме того, на всех колесах поставят дисковые тормозные механизмы. Комплектация будет известна ближе к началу продаж, это же касается и ценника. По версии экспертов, XRAY CROSS обойдется не меньше чем в 12 тысяч долларов.

Уже в этом году на наш рынок приедет новая BMW 8 Coupe. Машина построена на модельной платформе CLAR, а стильный дизайн подчеркивает ее родство с гоночными авто.

Модель 840d оснастили 3-литровым турбодизелем на 320 сил. До сотни она разгонится за 4.9 секунды.

Если этого мало, обратите внимание на версию M850i. Здесь знакомый 8-цилинровый бензиновый Twin Power Turbo объемом на 4,4 л мощностью 530 лошадей. Первая трехзначное значение на спидометре появится всего за 3,7 сек.

Интерьер 8 серии – что называется Luxury: салон отделан кожей и алюминием, приборная панель – виртуальная, а рычаг КПП и вовсе прозрачный. Автомобиль уже доступен к предзаказу. Цены начинаются от 100 тысяч евро.

Porsche 911 Speedster все-таки пойдет в серию. Производство олдскульного спорткара приурочено к 70-летию фирмы. Несложно догадаться, что с конвейера выйдет ровно 1948 экземпляров.