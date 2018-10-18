От купе до кроссовера. Показываем необычные новинки автопрома

От купе до кроссовера, от «приемлемо» до «очень дорого». На этой неделе весь автомир обсуждает старт производства сразу нескольких необычных концептов.
От купе до кроссовера, от «приемлемо» до «очень дорого». На этой неделе весь автомир обсуждает старт производства сразу нескольких необычных концептов.
Кросс-версия Lada XRAY стала серийной. В Тольятти началось производство приподнятой версии хэтчбека. Помимо клиренса в 215 мм, автомобиль получил усиленный подрамник двигателя, особый обвес и массу дополнительных опций.
Повышенную проходимость обеспечивает перенастроенная система контроля устойчивости и функция выбора трассы: грязи, снега или песка. Кроме того, на всех колесах поставят дисковые тормозные механизмы. Комплектация будет известна ближе к началу продаж, это же касается и ценника. По версии экспертов, XRAY CROSS обойдется не меньше чем в 12 тысяч долларов.
Уже в этом году на наш рынок приедет новая BMW 8 Coupe. Машина построена на модельной платформе CLAR, а стильный дизайн подчеркивает ее родство с гоночными авто.
Модель 840d оснастили 3-литровым турбодизелем на 320 сил. До сотни она разгонится за 4.9 секунды.
Если этого мало, обратите внимание на версию M850i. Здесь знакомый 8-цилинровый бензиновый Twin Power Turbo объемом на 4,4 л мощностью 530 лошадей. Первая трехзначное значение на спидометре появится всего за 3,7 сек.
Интерьер 8 серии – что называется Luxury: салон отделан кожей и алюминием, приборная панель – виртуальная, а рычаг КПП и вовсе прозрачный. Автомобиль уже доступен к предзаказу. Цены начинаются от 100 тысяч евро.
Porsche 911 Speedster все-таки пойдет в серию. Производство олдскульного спорткара приурочено к 70-летию фирмы. Несложно догадаться, что с конвейера выйдет ровно 1948 экземпляров.
Здесь все как любят фанаты автоклассики: атмосферный мотор, 6-ступенчатая механика, огромная дыра на центральной консоли, подпиленное ветровое стекло и круглые зеркала заднего вида на тонких ножках. Кузов нового Спидстера сделан на базе 911-й Carrerы, а шасси такое же как и у GT3. Несмотря на свою неконкурентноспособность с современными монстрами, обновленный спорткар будет стоит как минимум 200 тысяч долларов.