Это средство передвижения может стать личным транспортом будущего. В чем польза сигвеев?

Компактность, практичность, скорость более 30 километров в час, никаких физических нагрузок и трат на топливо – такой он, транспорт будущего. Вот уже целое десятилетие гироскутеры, моноциклы стремительно наступают на «колеса» привычным велосипеду и машине.

В Москве электросамокаты особенно популярны у офисных работников, которые передвигаются на небольшие расстояния и не хотят застрять в пробках.





Популярность сигвеев во многом связана с простотой их устройства. По сути это тот же скутер, только «подпитывается» электричеством. При езде главное – удержать равновесие: сам человек задаёт вектор и скорость движения – специальные гироскопические датчики следят за положением тела аж 100 раз в секунду. Резкий толчок – и вы рискуете попасть в ДТП.

Несмотря на комфорт и безопасность сигвея, ограничения все же есть. В Великобритании незаконно ездить на гироцикле рядом с проезжей частью, по дороге и даже через пешеходный переход. В Дании, Нидерландах, Швейцарии, Японии такой транспорт относят к категории мопедов, а значит, управлять им можно только с определенного возраста. В нашей стране единого мнения экспертов в отношении новых средств мобильности нет.

Юрий Важник, председатель Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте:

Логика развития городского идет в сторону индивидуализации транспорта. В ряде случаев большие сигвеи запрещены, они могут использоваться только на частных территориях или в туристических целях. Нормативных требований не существует, одно пожелание разумного отношения к себе и людям.