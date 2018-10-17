Это средство передвижения может стать личным транспортом будущего. В чем польза сигвеев?
Компактность, практичность, скорость более 30 километров в час, никаких физических нагрузок и трат на топливо – такой он, транспорт будущего. Вот уже целое десятилетие гироскутеры, моноциклы стремительно наступают на «колеса» привычным велосипеду и машине.
В Москве электросамокаты особенно популярны у офисных работников, которые передвигаются на небольшие расстояния и не хотят застрять в пробках.
Популярность сигвеев во многом связана с простотой их устройства. По сути это тот же скутер, только «подпитывается» электричеством. При езде главное – удержать равновесие: сам человек задаёт вектор и скорость движения – специальные гироскопические датчики следят за положением тела аж 100 раз в секунду. Резкий толчок – и вы рискуете попасть в ДТП.
Несмотря на комфорт и безопасность сигвея, ограничения все же есть. В Великобритании незаконно ездить на гироцикле рядом с проезжей частью, по дороге и даже через пешеходный переход. В Дании, Нидерландах, Швейцарии, Японии такой транспорт относят к категории мопедов, а значит, управлять им можно только с определенного возраста. В нашей стране единого мнения экспертов в отношении новых средств мобильности нет.
Юрий Важник, председатель Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте:
Логика развития городского идет в сторону индивидуализации транспорта. В ряде случаев большие сигвеи запрещены, они могут использоваться только на частных территориях или в туристических целях. Нормативных требований не существует, одно пожелание разумного отношения к себе и людям.
Пока владельцы «неопознанных объектов для ГАИ» ищут себе полосу движения, в Минске для велосипедистов уже проложили 140 путей. Но смогут ли потесниться два вида транспорта на одной, общей дорожке?
Эксперты прогнозируют: с падением цен новейшие средства передвижения будут доступны каждому и скоро достигнут пика популярности. В Беларуси «транспорт будущего» многие уже успели оценить в действии. И ряды любителей электросамокатов с каждым днем пополняются.