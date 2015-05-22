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Грузовик с отказавшими тормозами протаранил 8 иномарок в центре Минска

22 мая 2015 17:33
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Новости Беларуси. Восемь иномарок сдались под натиском одного грузовика. ДТП произошло 22 мая на улице Интернациональной. Водитель «МАЗа» поставил автомобиль на стояночный тормоз и, не заглушив двигатель, отправился на стройку. Вот только тяжеловес продолжил свое движение и протаранил ряд припаркованных иномарок.

От удара две легковушки выбросило на тротуар. Кроме автомобилей в ДТП никто не пострадал, а вот водителю, которого не было на месте, предстоит выплата штрафов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сергей Курныш, участник ДТП:
На моих глазах у «МАЗа» отказали тормоза, покатился. И вот результат. В частности, моя машина пострадала.

# Аварии # Авария в Минске # авто # Фотофакт

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